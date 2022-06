Zbog obilne kiše, a ponegdje i grmljavinskog nevremena, upaljen je meteoalarm za cijelu Hrvatsku tako da je vrijeme potencijalno opasno ili opasno gdje je označeno narančastom bojom.

"Jedno pogoršanje tek je napustilo naše krajeve, a već nam stiže nova ciklona i donosi veću količinu nestabilnog i vlažnog zraka u cijelu zemlju", objašnjava RTL-ov metereolog Dorian Ribarić.

Jaka naoblaka s pljuskovima i grmljavinom

Zahvaća nas jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponajprije Jadran i područja uz njega, gdje će ujutro i prijepodne kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom biti češći i jači, a moguća je i obilnija količina oborine u kratkom vremenu. Uglavnom suho pa i uz sunčana razdoblja još će kratko ostati samo na krajnjem istoku zemlje. Na kopnu vjetar slab, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjerena bura i tramontana, dok će na južnom dijelu biti umjerenog juga.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno i kišovito, a sredinom dana prolazno može biti i obilnijih pljuskova. Zapuhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, navečer će dodatno pojačati, a bit će i još malo svježije s temperaturom oko 20 °C. Na istoku oblačnije i kišovitije nego prijepodne, a lokalno može biti i kraćeg grmljavinskog nevremena, najizglednije oko slavonskog gorja. I ovdje postupno jača sjeverac, a temperatura će biti od 21 °C na zapadu do 25 °C na istoku područja.

U Dalmaciji pretežno oblačno uz povremenu kišu, nešto rjeđe pljuskove, no i dalje mogu lokalno biti izraženi, prije svega prema jugu i na otocima. Zapuhat će umjerena do jaka bura koja će se do večeri proširiti duž ostatka obale. Temperatura osjetno niža, bit će od 22 do 25 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju oborina će malo posustati, ali i dalje ostaje oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Pritom će osjetnije osvježiti uz umjerenu i jaku, navečer na udare olujnu buru.

Idući dani na kopnu i moru

Još u petak promjenjivo, nestabilno u početku i kišovito te razmjerno vjetrovito. No, smirivanje očekujemo već u popodnevnim satima, a od subote kreće stabilnije, sunčanije te opet osjetno toplije razdoblje. Tek će za vikend povremeno smetati prolazno umjeren sjeverac.

Na Jadranu će umjerena i jaka, na udare olujna bura i tramontana već u petak početi rastjeravati tmurne oblake, iako još postoji mogućnost za sporadično koji grmljavinski pljusak pa i neverin. No, od subote prevladavajuće sunčano, nerijetko vedro, a danju nakon ponovno toplih noći, opet vruće.