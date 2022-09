I u novome tjednu bit će promjenjivo, gotovo posvuda uz svakodnevna sunčana razdoblja, ali i uz čestu kišu, povremeno i u obliku lokalno obilnih pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu i područjima uz njega. Osim što će biti kišovitije, na Jadranu će biti i vjetrovitije nego u većini unutrašnjosti, uz prevladavajuće umjereno i jako jugo i jugozapadni vjetar, gdjekad i južni. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, prognozirao je za HRT Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

U ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito poslijepodne i u obliku pljuskova. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, a najviša dnevna između 17 i 19 °C. Podjednaka temperatura zraka i u središnjoj Hrvatskoj, prijepodne uz više oblaka i kišu, ponegdje i u obliku pljuskova, a poslijepodne će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar većinom slab.

Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i jače izraženim i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, uz obalu između 16 i 18 °C. Najviša dnevna od 14 do 16 °C, na moru između 20 i 22 °C.

Promjenjivo i nestabilno bit će i u Dalmaciji, često s pljuskovima s grmljavinom. Ponegdje je moguće i jače izraženo olujno nevrijeme uz obilnu oborinu. Puhat će povremeno umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 °C, na moru između 17 i 19 °C, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 22 °C.

I na jugu Hrvatske podjednaka tempratura zraka, uz pljuskove s grmljavinom, te umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar.

Upaljen Meteoalarm

DHMZ izdao je žuto upozorenje za većinu Hrvatske, te narančasto za splitsku, kninsku i dubrovačku regiju gdje je vrijeme opasno i očekuje se grmljavinsko nevrijeme s mogućim izraženim pljuskovima.

Promjenjivo u nastavku tjedna

U utorak i četvrtak u unutrašnjosti i dalje promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice moguće i obilnijim pljuskovima. U srijedu djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, u srijedu mjestimice i umjeren južni i jugozapadni.

Na Jadranu idućih dana promjenjivo i nestabilno s čestim pljuskovima, koji osobito u utorak i četvrtak mjestimice mogu biti jače izraženi. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, a u srijedu i četvrtak većinom jugo, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

HAK upozorava na skliske i mokre kolnike

Prometna nesreća je na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje u smjeru Graničnog prijelaza Rupa, vozi se jednim prometnim trakom, izvijestio je u ponedjeljak ujutro Hrvatski auto klub (HAK).

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog lokalno izraženijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali.

Zbog magle vidljivost je mjestimice smanjena na cestama u unutrašnjosti. HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Na GP Bregana (Obrežje) teretna vozila čekaju 4 sata na izlazu. Na ostalim graničnim prijelazima nema dojava o dužim čekanjima na prijelaz granice. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija 9811s Dubrovnik - Korčula - Hvar - Bol - Split.

Katamaran na liniji 9308 Mali Lošinj – Ilovik – Susak – Unije – Martinšćica – Cres – Rijeka plovi bez pristajanja u luci Ilovik; brodska linija Ilovik Mali Lošinj plovi s pristajanjem u luku Veli Lošinj.