I u većinom svježiju subotu mjestimice će biti obilne kiše, lokalno i u obliku izraženijih pljuskova, na Jadranu i jake i olujne bure te sjeverozapadnog vjetra. Od nedjelje sunčanije i manje vjetrovito, ali i za doba godine razmjerno svježe, pri čemu će zbog dotoka hladnog zraka i razvedravanja osobito jutra biti osjetno hladnija, u gorju pri tlu čak čak uz mogućnost mraza. Prolazno oblačnije bit će u ponedjeljak i utorak, ponegdje uz malo kiše u unutrašnjosti, možda i na sjevernom Jadranu, sažeta je tjedna prognoza za HRT koju je pripremila Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Izdan je narančasti Meteoalarm je zbog opasnosti od izraženih oborina za gospićku regiju koja se proteže i na veći dio Gorskog Kotara. Očekuje se mjestimice obilna kiša s količinom oborine većom od 70 litara te prijetnjom urbanih i bujinčih poplava. Za ostatak kopnene Hrvatske izdano je žuto upozorenje zbog mogućih poplava te crveno upozorenje za područje Kvarnera zbog jakih udara vjetra.

Veća količina vode na koliku

Zbog lokalno obilnijih oborina ponegdje se zadržava veća količina vode na kolniku, a zbog olujne bure ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Vodostaj Kupice u Brodu na Kupi u padu je, na 214 centimetara. i dalje je alarmantan vodostaj u Selu Kupa gdje iznosi 428 centimetara. Vodostaj Kupe u Hrvatskom iznosi 325 centimetara.

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica te Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene. Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika promet je zabranjen za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga, na DC99 između čvora i mjesta Križišće te na LC58107 Kraljevica-čvor Križišće zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim tovarnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na mostu Krk zabrana je prometa za I. skupinu vozila u oba smjera (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 metara, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom) zbog olujnog vjetra.

Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su državna cesta DC228 na dionici Jurovski Brod-Kamanje, županijska cesta ŽC5033 na dionici Brod na Kupi – Brod Moravice, lokalna cesta LC 58032 Blaževci-Zapeć. Zbog odrona zatvorena je dionica ŽC5033 Brod na Kupi-Hrvatsko.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Prizna - Žigljen te katamaranske linije: Split-Hvar-Vela Luka-Ubli, Novalja - Rab - Rijeka i Pula-Unije-Susak-Mali Lošinj-Ilovik-Silba-Zadar.

I u subotu oborine, često i obilne

Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačna, svježija i povremeno će padati kiša. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, popodne na istoku i jak. Temperatura zraka bez izraženog dnevnog hoda, a navečer zahladnjenje. Podjednako i u kišovitoj središnjoj Hrvatskoj. Obilnija oborina najvjerojatnija je u Pokuplju i na Banovini. Umjeren sjeveroistočni vjetar će oslabjeti te navečer okrenuti na jugozapadni i zapadni.

Zapad zemlje bit će vjetrovit. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita i olujna s orkanskim udarima. Bura će popodne slabjeti te okrenuti na sjeverni vjetar. Uz obilje oblaka mjestimice će padati kiša, češće u prvom dijelu dana. U gorskim krajevima vjerojatnije su obilnije oborine dok duž obale može biti neverina. Ne treba se iznenaditi, ako u najvišem gorju bude i prvog snijega nakon ljeta.

U Dalmaciji će naoblaka biti promjenjiva. Povremeno će padati kiša, često i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Umjeren jugozapadni vjetar prijepodne u okretanju na buru i sjeverozapadnjak te u jačanju. Najprije na sjeveru. Na nestabilnom krajnjem jugu Hrvatske veći će dio subote puhati umjeren do jak jugozapadnjak, a prema večeri prolazno na udare olujan sjeverozapadnjak. More stoga umjereno valovito i valovito. Ponegdje će padati kiša, no lokalno može biti i neverina.

Od nedjelje sunčanije, ali ne i posvuda suho

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić također je upozorio na tmurno, kišovito i znatno hladnije vrijeme. Od nedjelje barem djelomice sunčano i uglavnom stabilno, samo rijetko, uglavnom u ponedjeljak oko gorja može pasti malo kiše. No, iako malo toplije nego u subotu, bit će prilično svježe, a ujutro čak i prohladno, u nedjelju po kotlinama moguće i uz slab mraz.

U nedjelju na kopnu smirivanje i razvedravanje, a jutro će biti osjetno hladnije. Djelomice sunčano vrijeme nastavit će se do utorka, no uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni.

Sjeverozapadnjaka će u nedjelju biti i u Dalmaciji, no od ponedjeljka većinom će puhati istočnjak te bura, koja će u utorak jačati. Uz djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme jutra će biti svježija, a dnevna temperatura zraka od 20 °C na sjeveru do 25 °C u Dalmaciji, prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.