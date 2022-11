U petak i subotu slijedi izraženija promjena vremena - prolazno naoblačenje s kišom, pa i u obliku pljuskova, te najprije uz umjereno i jako jugo, zatim buru, u unutrašnjosti umjeren sjeveroistočni vjetar, uz koji će i osjetno osvježiti, prognoza je meteorologa HRT-a Dragoslava Dragojlović.

"U petak na sjevernom Jadranu i u gorju većinom oblačno, povremeno s kišom. Lokalno može biti jače izraženih pljuskova i grmljavine te obilnije kiše. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, koji će poslijepodne okretati na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 11 °C, na moru između 15 i 17 °C. Najviša dnevna od 13 do 16 °C, uz obalu između 19 i 21 °C.

Naoblačenje u prijepodnevnu, a onda i pljuskovi

U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. Poslijepodne i navečer pljuskovi ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će umjereno i jako jugo pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 °C, uz obalu između 15 i 17 °C, a najviša dnevna od 18 do 22 °C.

Podjednaka temperatura zraka bit će i na jugu Hrvatske, gdje će se tijekom prijepodneva postupno naoblačiti pa će pljuskovi biti uglavnom poslijepodne i navečer. Puhat će umjereno i jako jugo.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 11 °C, a najviša dnevna od 15 do 17 °C.

Malo viša dnevna temperatura zraka bit će u istočnoj Hrvatskoj, gdje će se postupno naoblačiti pa će mjestimice biti kiše, osobito poslijepodne i navečer. Puhat će povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar."

Izdana žuta i narančasta upozorenja

Za neke je regije za danas izdano žuto i narančasto upozorenje. Žuto upozorenje označuje da bi vrijeme moglo biti potencijalno opasno i ono se odnosi na Gospićku, Kninsku, Splitsku, Dubrovačku regije, Velebitski kanal i Južnu Dalmaciju. Izdano je i narančasto upozorenje koje označuje da je vrijeme opasno, a ono se odnosi na Riječku regiju, Zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Sjevernu i Srednju Dalmaciju.

Zbog prometne nesreće prekinut promet na DC43 u mjestu Šemovci

Zbog prometne nesreće prekinut je promet državnom cestom Đurđevac-Bjelovar (DC43) u mjestu Šemovci, upozoravaju u petak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Zbog jakog vjetra na autocesti A7 Orehovica-Šmrika između čvorova Draga i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice na istoku Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog radova je zatvorena dionica autoceste A7 Rupa-Rijeka između čvorova Matulji i Jurdani u smjeru GP Rupa. Obilazak je Jadranskom magistralom (DC8).

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Lastovo-Korčula-Dubrovnik, brodska linija: Mali Lošinj-Unije-Susak te trajektne linije: Valbiska - Merag, Lopar-Valbiska i Brestova-Porozina.

Zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta otkazan je polazak katamarana na liniji Pula-Zadar i obratno.

Za vikend promjenjivo i hladnije pa stabilnije

"U subotu i nedjelju u unutrašnjosti promjenljivo i pretežno oblačno, u subotu još mjestimice s kišom, a u nedjelju uglavnom suho. U ponedjeljak djelomice sunčano, ali ujutro mjestimice magla. Bit će i osjetno svježije.

U subotu u Dalmaciji još promjenjivo i nestabilno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. U nedjelju i ponedjeljak uglavnom suho i barem djelomice sunčano. U subotu i nedjelju puhat će jaka i olujna bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak", prognozirao je meteorolog HRT-a.