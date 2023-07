U četvrtak će na kopnu biti grmljavinskih nevremena, najvjerojatnije na sjeveru, a pljuskovi će popodne biti česti. potom ćemo imati dva temperaturno ugodnija dana, a od nedjelje novi toplinski val s dnevnom temperaturom oko 35°C, pa i više - rekao je u vremenskoj prognozi HRT-a Tomislav Kozarić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na moru se toplinski val nastavlja zbog toplih i vrlo toplih noći koje ne pružaju predah te dnevne vrućine, pogotovo potkraj tjedna i početkom idućeg. Nebom će dominirati sunce, a sjeverozapadnjak i jugozapadnjak nakon juga i bure. A samo će u četvrtak na sjevernom Jadranu biti nestabilnije uz mjestimice pljuskove i grmljavinu.

Na kopnu nestabilno s grmljavinskim nevremenom

U kopnenim krajevima Hrvatske četvrtak će obilježiti nestabilno vrijeme, a vjerojatna su i jača grmljavinska nevremena. Pritom će se i dnevna temperatura još sniziti u odnosu na današnje poslijepodnevne vrijednosti koje su većinom bile između 31 i 36°C. Uglavnom stabilno ostat će u Dalmaciji, dok će hladna fronta zahvatiti unutrašnjost zemlje i sjeverni Jadran.

U istočnoj Hrvatskoj nakon tople noći i u četvrtak će danju biti vruće, ali i nestabilnije. U prvom dijelu dana djelomice sunčano, a zatim pljuskovi i grmljavina, osobito kasno poslijepodne i navečer kada mogu biti intenzivni i praćeni jakim sjeverozapadnim vjetrom, pa i tučom. Najviša dnevna temperatura između 31 i 35°C.

Pljuskovi i grmljavina mogući već noćas

Promjenljivo i vrlo nestabilno, te manje toplo, bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ponajprije u sjeverozapadnim krajevima gdje su kiša i pljuskovi s grmljavinom mogući već u noći i ujutro. A pogotovo će ih biti u drugom dijelu dana kada treba upozoriti i na lokalno jače grmljavinsko nevrijeme s tučom i jakim vjetrom.

Podjednaka temperatura kao danas bit će na zapadu zemlje. Uz promjenljivu naoblaku već su početkom dana mjestimice mogući grmljavinski pljuskovi, a češće popodne i navečer, lokalno i izraženije. Puhat će većinom umjeren jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu jugo uz umjereno valovito more, a prema večeri zapuhat će sjeveroistočnjak i ponegdje jaka bura.

U Dalmaciji ne jenjava toplinski val

U Dalmaciji sutra uglavnom suho s povremeno umjerenom naooblakom, no ostat će dojam pretežno sunčanog vremena. A ostat će i toplinski val, i to ponegdje uz veliku opasnost od njega, zbog vrlo tople noći i dnevne temperatura između 33 i 36°C. Puhat će umjereno jugo na otvorenom do jako, uz umjereno valovito do valovito more.

Juga i valova bit će i na južnom Jadranu. No kome oni ne smetaju, more temperature oko 25°C pružit će odlično osvježenje od vrućine i sunca. I najniža tempetratura zraka bit će oko 25°C, a najviša dnevna od 33°C na obali do 36°C u zaobalju."

Nakon kratkog osvježenje opet pasje vrućine

Početkom petka u unutrašnjosti postupno razvedravanje, te će do kraja tjedna prevladavati sunčano. Nakon kratkotrajnog prekida, toplinski val će kopno ponovno zahvatiti u nedjelju, s dnevnom temperaturom oko 35 stupnjeva, pa i višom.

Na moru toplinski val neće ni prestati - noći će biti tople i vrlo tople, a danju vruće i vrlo vruće te sunčano. U petak prijepodne još umjerena bura, na jugu jugo, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak u popodnevnim satima - kazao je u vfremenskoj prognozi za HRT Tomislav Kozarić iz DHMZ-a.

HT: Isključite telefonske i strujne kablove

A zbog mogućeg olujnog nevremena, Hrvatski Telekom poslao je upozorenje korisnicima, prvenstveno onima u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske.

"Noćas i sutra se očekuje grmljavinsko nevrijeme pa preporučujemo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice. U slučaju pojave poteškoća u korištenju fiksnih usluga smetnju možete brzo i jednostavno prijaviti putem Moj Telekom aplikacije", poručili su iz HT-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Najavljivao se toplinski val, dobili smo nevrijeme