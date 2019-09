UPALJEN METEOALARM, JESEN KREĆE ŽESTOKO! Vakula za ovaj tjedan najavio ‘kišurinu’, južinu i ozbiljno nevrijeme – evo gdje će biti najgore

Početak jeseni obilježit će oblaci, južina, kiša, u većini krajeva i obilniji pljuskovi s grmljavinom

“Sljedećih dana neće biti dosadašnje jutarnje svježine, ali hoće nekima teško podnošljive južine, u mnogim krajevima do utorka ujutro i kiš(urin)e!”, piše u svojoj prognozi vremena za HRT Zoran Vakula.

Prvih dvadesetak sati astronomskog početka jeseni obilježit će oblaci, južina, kiša, u većini krajeva i obilniji pljuskovi s grmljavinom, uz koje će ponegdje vjerojatno pasti više litara kiše po četvornome metru nego u prošlih mjesec dana, pa i dulje.

Razvedravanje tijekom utorka

Tijekom utorka će kiša prestati i u većini se krajeva barem djelomice razvedriti, a potkraj srijede slijedi novo naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. No, i ono će vjerojatno biti relativno kratkotrajno, te uglavnom manje intenzivno nego ovo na početku tjedna.

Već u drugom dijelu četvrtka velika je vjerojatnost razvedravanja, a tijekom petka gotovo diljem Hrvatske i za najsunčaniji dan ovoga tjedna jer se za vikend ponovno povećava vjerojatnost novog naoblačenja, do kraja nedjelje i kiše.

Detaljnija prognoza

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, gdjegod i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 11 do 14 °C, a najviša dnevna oko 20 °C, piše u svojoj detaljnijoj prognozi za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i obilnijim pljuskovima i grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadnjak, poslijepodne u okretanju na sjeveroistočnjak. Jutro osjetno toplije nego tijekom vikenda, a dnevna temperatura oko 19 °C.

Obilnije kiše uz pretežno oblačno vrijeme bit će i u gorskim krajevima i na sjevernom Jadranu, pri čemu će mjestimice pasti i više od 50 litara po četvornom metru. Puhat će umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jako jugo. Navečer će zapuhati bura. More valovito, poslijepodne u smirivanju. Jutarnja temperatura od 11 do 13 °C, na moru između 16 i 19 °C, a najviša dnevna od 16 do 19 °C, na Jadranu oko 22 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno s kišom, gdjegod i obilnijim pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo. Poslijepodnevna temperatura bit će oko prosječne za doba godine, uglavnom od 22 do 25 °C.

Promjenjivo u nastavku tjedna

U nastavku tjedna u kopnenom će se području zadržati promjenjivo vrijeme, uz povremenu kišu. Jutra će i dalje biti razmjerno topla, a dnevna temperatura neće se znatnije mijenjati. Prema kraju tjedna postoji vjerojatnost za sunčanije vrijeme – uglavnom suho i malo toplije.

I na Jadranu će uz promjenljivu naoblaku kiša biti razmjerno česta, ali ne i obilna, a sunčanije i toplije vrijeme vjerojatnije je prema kraju tjedna. U utorak će puhati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar, a od srijede uglavnom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Meteoalarm izdao upozorenja

Meteoalarm je za danas izdao žuto upozorenje za područje Zagreba. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine je 50-80 % tako da treba biti na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

Za područje Karlovca, Gospića i Rijeke izdan je narančasti stupanj pripravnosti. Mjestimice obilna kiša. Količine oborine bi mogle biti veće od 50 mm, pa treba biti spreman zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Uvjeti za vožnju će biti opasni zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima.

Žuto upozorenje izdano je za područje Knina gdje bi mogli biti lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine je veća od 60% i treba biti na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena.

Na području Dubrovnika također je izdano žuto upozorenje. Jako jugo, srednja brzina vjetra će biti veća od 40 km/h pa treba paziti zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom. Mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, pri čemu je vjerojatnost grmljavine od 60 do 90%. Mjestimice će padati obilna kiša, a količina oborina bi mogla biti veća od 40 mm.