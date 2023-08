U subotu će u unutrašnjosti prevladavati sunčano no nestabilno vrijeme uz prolazne pljuskove i grmljavinu, a na Jadran će biti vedro uz pokoji pljusak popodne, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dodajući kako će se temperature kretati od 28 do 33 Celzijeva stupnja.

Vjetar na kopnu puhat će slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a sredinom dana će zapuhati sjeverozapadnjak, osobito prema otvorenom moru.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš prognozirala je da če subota na Jadranu biti većinom sunčano, ali neće biti sasvim stabilna pa će poslijepodne u Dalmaciji biti umjerenog do jakog razvoja oblaka, s njima i pljuskova i to izglednije u Zagori i na jugu. Pljuskova će biti i lokalno u unutrašnjosti, osobito u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Prijepodne bura, zatim maestral, a dnevna temperatura većinom od 30 do 35 pa će vikend početi vrućinom i sparinom.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti još u nedjelju nešto oblaka, ali znatno manje nego danas, a jačeg razvoja može biti samo u gorskim predjelima. Dane pred nama će u prvom redu obilježiti daljnji porast temperature pa će u novom tjednu upozorenja na vrućinu biti i ponegdje u unutrašnjosti.

Na Jadranu je već danas vrlo vruće i sparno, a idućih dana će temperatura još rasti pa će dnevna često biti iznad 35, a noćna većinom iznad 25. Uz tu dnevnu vrućinu idućih dana bi bilo poželjno smanjiti fizičku aktivnost i boravak na suncu između 11 i 17 sati.