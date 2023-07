Utorak će biti pretežito sunčan dan, no u unutrašnjosti s manjim temperaturama nego što je to bilo jučer, a ponegdje su mogući i pljuskovi praćeni s grmljavinom, javlja Kristina Klemenčić Novinc iz DHMZ-a, za HRT. U drugom dijelu srijede čeka nas promjena vremena - moguće je lokalno nevrijeme praćeno jakim vjetrom, a pad temperature i nestabilne vremenske prilike nastavit će se do vikenda.

"Najmanje hladnijeg zraka stići će na krajnji jug zemlje, gdje će i dalje prevladavati sunčano, no vrućina će ipak malo popustiti. U Dalmaciji će danju biti čest vjetar s mora, dok će na sjeveru u utorak, i ponovno četvrtak i petak, zapuhati umjerena do jaka bura", kazala je Kristina Klemečić Novinc.

U Slavoniji, Baranji Srijemu bit će uglavnom vruće i sunčano s temperaturom od 20 do 23 stupnja, koja bi mogla doseći najviše temperaturu od 32 do 34 stupnja. Na tom području izrečeno je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura i toplih noći.

U središnjoj Hrvatskoj će ipak biti malo niže temperature. U Međimurju i Hrvatskom zagorju lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine u noći ili ujutro, a tako vrijeme očekuje se i navečer u ostalim područjima središnje Hrvatske. Za taj dio zemlje izdano je žuto upozorenje zbog visokih temperatura praćenih sa grmljavinskim nevremenom. Isto tako bit će i u Gorskom kotaru.

U gorju i na sjevernom Jadranu bit će sunčano, a uz more prijepodne zapuhat će umjerena bura, a podno Velebita i jaka. Sredinom dana okrenut će se na slab do umjeren jugozapadnjak.

Diljem Dalmacije bit će sunčano i vruće, a najviša dnevna temperatura bit će od 34 do 39 stupnjeva. Ovu vrućinu će tijekom dana ublaavati maestrali. Za taj dio zemlje izdano je crveno upozorenje zbog iznimno visokih temperatura i toplinskog vala.

U srijedu će vrućina popustiti

Na krajnjem jugu Hrvatske jutro će biti iznimno toplo s temperaturama od 23 do 28 stupnjeva, a na obali će te temperature doseći i 35 stupnjeva. U zaobalju će biti i do 38 stupnjeva. Puhat će uglavnom slab vjetar, popodne i umjeren jugozapadni i zapadni, a more će biti temperature oko 27 °C.

Ono što bi mnoge moglo razveseliti - donijet će nam srijeda. Na kopnu će biti nestabilnije i oblačnije, nego ovih dana, a i vrućina će popustiti. Lokalno je moguće i grmljavinsko nevrijeme koje će pratiti jaki vjetar, posebno srijedu navečer do noći na četvrtak. U unutrašnjsoti Dalmacije, ali i na obali, i dalje će biti vruće i sunčano, a pad temperature manje će se osjetiti, nego u unutrašnjsti zemlje.

"Na sjevernom Jadranu još veći dio srijede pretežno sunčano, no već je u noći na četvrtak mjestimice velika vjerojatnost neverina, kojih će povremeno biti i u četvrtak i petak. U četvrtak će zapuhati umjerena do jaka bura, koja će u petak biti u slabljenju.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc.

Što se tiče agrometeorološke prognoze - Ivana Čavlina Tomašević iz Službe za agrometeorologiju DHMZ-a kazala je da će biljke i životinje trpjeti toplinski stres zbog temperatura koje će dosezati i 37 stupnjeva.

Toplinski val koji hara južnom Europom još će se više pojačati, javlja Sky news. U Italiji će temperature dosegnuti i 46°C i to u gradu Taranto u južnoj Italiji, što je 2,8C ispod europskog rekorda postavljenog u kolovozu 2021. u Floridiji na Siciliji. Na Sardiniji i Siciliji bit će 45 stupnjeva.

"Zemlja će postati 'pakao' ako ovi toplinski valovi ne potaknu vlade da se uhvate u koštac s globalnim zagrijavanjem", kazao je klimatolog dr. Akshay Deoras sa Sveučilišta Reading.