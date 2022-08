Pretežno sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije popodne može lokalno biti ponekog pljuska, izvijestio je u srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će ujutro i dio prijepodnevna puhati slaba i umjerena, podno Velebita i na dubrovačkom području i jaka bura, a od sredine dana većinom zapadni i jugozapadni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

Narančasto upozorenje upaljeno je tek za riječku regiju, dok je za otoke i priobalje upaljen žuti meteoalarm.

Promjena vremena tek idući tjedan

Idući dana u unutrašnjosti slijedi obilje sunca i vedrine te sve izraženije vrućine, javlja RTL. Temperatura od petka mogle bi biti i oko 35 °C, a za vikend ponegdje može zapuhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, koji neće donijeti gotovo nikakvo osvježenje. Promjena vremena nazire se tek idućeg tjedna.

Na Jadranu će biti sunčano, vedro i vrlo vruće. Neće pomoći ni bura u danima vikenda, dapače, imat će onaj topli, tj. fenski učinak. Noći bi mogle biti neugodno tople i teške za spavanje.

Bura otežava promet

Zbog bure na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima. U pomorskom prometu nema poteškoća.

Zbog praznika Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, 5. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana za teretna vozila - ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5t bit će u četvrtak od 15 do 23:00 sata, u petak od 14 do 23 sata, u subotu od 4 do 14:00 sati, te u nedjelju od 12 do 23 sata.

U petak, 5.kolovoza, od 7 do 12 sati zbog obilježavanja obljetnice VRA "Oluja" privremeno će se za sav promet zatvoriti državna cesta DC33 Knin-Drniš u Kninu od ulaza u grad do Trga Oluje. Obilazak je županijskom cestom ŽC Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić i obrnuto.