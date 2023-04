Iako nam je stiglo proljeće, vrijeme je daleko od toplog i lijepog. Naime, uzduž cijele hrvatske obale Upaljen je crveni meteoalarm, javlja RTL Danas.

Od Kvarnera do krajnjeg juga zemlje, vrijeme je vrlo opasno, a olujni i orkanski udari bure izazvali su niz problema. Podivljalo more paraliziralo je pomorski promet, a ni na kopnu nije ništa bolje. Zabrane su na mnogim pravcima - od magistrala do autocesta i mostova.

Bura dere i u Bakarskom zaljevu te slama prepreke na putu, a na cesti u Bakarcu danas gotovo da nema žive duše.

Bura je u Bakarcu podivljala, prevrnula kontejnere te počupala prometne znakove. Na Krčkom mostu izmjeren je udar od 140 km/h pa je zabrana za prvu skupinu vozila, a Paški i Dubrovački most zatvoreni su za sav promet.

"Vrhunac ovih vjetrovitih prilika očekuje se večeras i tijekom iduće noći te sutra ujutro. Bit će orkanskih udara do 200 km/h", upozorio je meteorolog RTL-a.

Vraćajte zimske jakne

Meteorolog Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT je kazao da će nam u Velikom tjednu ponovno trebati zimske jakne.

Osim niže temperature zraka, neugodan će mnogima biti i jak sjeveroistočni vjetar, na Jadranu još jača bura, često olujna, na već uobičajenim lokacijama na udare i orkanska, posebice u ponedjeljak i utorak.

U danima koji slijede u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, te hladno. Moguće su i slabe mjestimične oborine, pa i pahulje snijega. U utorak vjetar još jak sjeveroistočni i sjeverni, zatim će slabjeti. Uz slabljenje vjetra i vedrije noći bit će jutarnjih temperaturnih minusa, moguće i jačeg mraza, pogotovo po kotlinama u srijedu i četvrtak.

Na Jadranu još i u utorak jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, zatim će postupno slabjeti. Na sjevernom Jadranu većinom suho i sunčano, a na jugu oblačnije i dalje uz mogućnost za ponegdje slabe oborine. Hladno i u nastavku tjedna, pogotovo na vjetru", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.