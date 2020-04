Proizvodnja industrijske konoplje u Hrvatskoj je doživjela svoj procvat, a CBD proizvodi koji od nje nastaju postali su hit. Ono što je zanimljivo kod njih jest činjenica da se CBD cvjetovi mogu legalno pušiti bez straha od kazne. S vodećim prodavačima provjerili smo kakvo je stanje na hrvatskom tržištu te zašto svi čekaju legalizaciju ‘prave’ trave

Konoplja, biljka na koju se nekada gledalo mrkim pogledom i s predrasudom, unazad nekoliko godina stekla je nešto bolji imidž, a obožavatelje i uživatelje diljem planeta imala je oduvijek. Periodično, svake godine netko iz javnog života, bio političar ili neka druga poznata osoba, spomene kako bi legalizacija marihuane, odnosno svakog roda konoplje koja prelazi 0,3% THC-a, Hrvatskoj donijela prosperitet i konkurentnost na globalnom tržištu. No, o temi se još uvijek govori sramežljivo.

Ipak, nekih pomaka u razbijanju ovog tabua ima. Primjerice, ljetos je SDP predstavio svoj plan za potpunu legalizaciju konoplje te pokazao koje bi dobrobiti takav potez donio hrvatskoj poljoprivredi, turizmu te gospodarstvu u cijelosti.

Dok je u nekim dijelovima svijeta konzumacija, uzgoj i prodaja indijske konoplje legalna, kao primjerice u Nizozemskoj ili Kanadi, u našim “balkanskim” krajevima je unazad nekoliko godina glavna zvijezda postala industrijska konoplja. Osim što dosta ljudi zna za brašno, čajeve, proteine i dodatke prehrani na bazi konoplje, nedavno su se popularizirali i CBD proizvodi. Tako se neki biznisi u Lijepoj našoj bave prodajom proizvoda od CBD-a u što spadaju i ulje, paste, kreme, ali i cvjetovi industrijske konoplje.

Što je CBD?

Uzgoj industrijske konoplje u Hrvatskoj olakšan je i pojednostavljen u travnju 2019. kada je na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloporabe droga. Ukratko, to je donijelo mogućnost korištenja cijele biljke industrijske konoplje u kozmetičkoj, prehrambenoj, tekstilnoj i građevinskoj industriji kao i u autoindustriji te industriji papira i u proizvodnji biogoriva.

Promjena koja je došla jest da je izmjenama Zakona uveden pojam industrijske konoplje pod kojim se podrazumijeva podvrsta konoplje Cannabis sativa L. s THC-om od 0,2 posto ili manjim. Sorte Cannabis sative L. nalaze se na Zajedničkoj sortnoj listi EU-a i ne pripadaju popisu droga. I tu počinje priča s proizvodima na bazi CBD-a u Hrvatskoj jer upravo on se krije u industrijskoj konoplji.

CBD je skraćenica za kanabidiol (cannabidiol), što je najučinkovitija aktivna tvar iz skupine kanabinoida. Ta tvar u sebi nema psihoaktivna svojstva te sadrži do 0,2 posto THC-a. Laički rečeno, udio THC-a u proizvodima od CBD-a je vrlo zanemariv jer, usporedbe radi, u marihuani udio THC-a varira od tri do pet posto, a u nekim vrstama on je i veći pa može doseći i 20 posto. O koristima CBD-a napravljeno je više znanstvenih istraživanja koja su pokazala da on ima pozitivno djelovanje na čovjekovo zdravlje i psihu.

Kada se govori o CBD proizvodima tada se najčešće misli na ulja, paste, čajeve, kreme, ali i cvjetove. Upravo takve proizvode prodaju glavni junaci priče o CBD-u u Hrvatskoj. Kako bismo vidjeli kako je u njihova poslovna “avantura” sa CBD-om započela te kakvo je stanje na tržištu tih proizvoda, razgovarali smo s ljudima koji stoje iza prvih biznisa i trgovina s industrijskom konopljom.

‘Nastali smo na ulici i na ulici smo ostali’

Jedan od prvih dućana sa CBD proizvodima u Hrvatskoj je Garica čiji je vlasnik Mario Božović. Početak ovog street brenda počeo je na društvenim mrežama. Garica postoji već šest godina te je oko sebe okupljala kritičku masu koja bi raspravljala o marihuani i “stonerskoj” kulturi, što predstavlja sve što se veže za uživanje “trave”. U prosincu 2018. Garica je krenula s internetskom prodajom proizvoda sa svojim logom poput rizli i majica, ali i proizvoda na bazi CBD-a. Kako nam je ispričao vlasnik tvrtke, prošlo je samo mjesec dana od otvaranja web-shopa kada su doživjeli pravi “boom”, što ih je pozitivno iznenadilo.

Premda su na početku posla mislili da nikada neće imati trgovinu, dogodilo se suprotno i tako su prošle godine otvorili dućan u Zagrebu. I pogodili su, priča Mario. Garica je prvi dućan u Hrvatskoj koji je krenuo s prodajom suhih cvjetova industrijske konoplje pa na njihovim policama kupci mogu pronaći i CBD ulja, paste na bazi CBD-a kao i CBD tekućinu za vejpanje. Ovaj Dalmatinac u šali govori da je “Garica nastala na ulici i da je ostala na ulici”.

“Dosta ljudi CBD shvaća kao lijek, ali ja sam osobno totalni protivnik takvog razmišljanja jer kao i u svakom poslu, i tu ima muljaža i prijevara te šupljih i svakakvih priča, tako da mi u Garici iza takvih stvari ne stojimo. Međutim, CBD je svakako nešto od čega se čovjek osjeća bolje. Ako netko, primjerice, ima problema s glavoboljom ili anksioznošću, CBD ulje mu može pomoći da se osjeća bolje. Svi naši problemi dolaze iz glave i zato je važno kako se čovjek osjeća. Kada je riječ o nekim drugim proizvodima od CBD-a, recimo pastama, one u sebi imaju 30 posto CBD-a pa ih kupuju ljudi koji imaju tegobe poput migrene ili Chronove bolesti. Njima to dosta pomaže.

Naravno, sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Primjerice, imamo ulje sa 10 posto CBD-a pa neki ljudi koji imaju problema sa spavanjem nakon konzumiranja lakše utonu u san. S druge strane, tu su ljudi koji rade neke jako stresne poslove pa u svakodnevici koriste ulje. Meni je osobno bilo drago otvoriti dućan jer tu imam direktnu komunikaciju s mušterijama, a i htio sam skupiti iskustvo koje mi je bilo potrebno u ovome poslu. Falilo mi je iskustvo s terena, dakle priča s ljudima. Nedostajala je komunikacija ‘oči u oči”, objašnjava nam Mario.

Hemps: ‘Htjeli smo ljudima približiti ovu demoniziranu biljku’

U Zagrebu se smjestio i Hemps, trgovina s najvećim izborom kada su u pitanju proizvodi od CBD-a. Trgovinu su pokrenuli braća Tvrtko i Kristian Kračun te Tea Kračun, Tvrtkova supruga. S Teom smo razgovarali o povijesti firme i kako je njihov biznis s industrijskom konopljom i CBD proizvodima počeo. Kako nam je Tea ispričala, ideja za biznis došla je iz dugogodišnje Tvrtkove želje da se bavi poslom povezanim s konopljom. Prvi nagovještaj legalizacije ovu je ekipu potaknuo na stvaranje poslovnog plana.

“Imali smo želju ljudima približiti biljku i objasniti im sve njezine koristi jer je godinama stigmatizirana i demonizirana. Konoplju smo ljudima htjeli približiti i kroz kozmetiku i namirnice, dakle kroz proizvode koji su im poznati i koje i inače koriste. Slobodno možemo reći da imamo najširi izbor CBD proizvoda pa čak kada su u pitanju i sušeni cvjetovi konoplje, paste i ulje. Krenuli smo i s poklon segmentima kao što su čokolade s konopljinim sjemenkama, čipsevi, razni keksići. Najprodavaniji artikl u Hempsu su čajevi od konopljina cvijeta, lista ili sjemenki jer imamo ga u raznim varijantama i mješavinama.

Čaj je vrlo dobar proizvod jer je ljudima poznat, a opet ispijajući ga mogu osjetiti koristi biljke. Umire se, bolje spavaju, piju ga za vrijeme glavobolje… tako se upoznaju s biljkom, a nisu direktno pušili, kako to ljudi inače povezuju. Ljudi nisu sigurni sa čime bi krenuli da bi im se pokazao neki efekt CBD proizvoda, dok čaj definitivno pokazuje efekt jer je smirujući i pomaže protiv bolova. Nakon što isprobaju čaj, kupci se vraćaju i dalje isprobavaju što bi njima bilo dobro. Ulje prodajemo kao kozmetički proizvod, ali ljudi pročitaju na internetu načine upotrebe pa je na njima kako će oni to dalje koristiti. Apsorpcija ovisi o primjeni. Postoci CBD-a kod naših ulja i idu od pet do 20 posto, dok se postotak u pastama kreće od 20 do 66 posto”, ispričala nam je Tea Kračun.

Govoreći o proizvođačima proizvoda na policama Hempsa, Tea kaže da je njihova ideja u početku bila da je na svakoj barem jedan domaći proizvođač. No, objašnjava ona, nisu naišli na sve što su htjeli i očekivali. A očekivali su laboratorijske analize, certifikate itd., dok to od domaćih proizvođača tada nisu mogli dobiti. Zato su se okrenuli EU tržištu pa su kontaktirali Austrijance, Španjolce, Čehe i Talijane. Potom, kada su skupili kontakte, našli su kvalitetnog domaćeg proizvođača iz Slavonije i krenuli s njim u suradnju. Kupci proizvoda u Hempsu su, kako nam Tea otkriva, uglavnom starija domaća ekipa od 50 do 60 godina. Premda i turisti često svraćaju u njihov dućan, oni im nisu ciljana skupina.

Protect Pharma: ‘CBD se prije povezivao s negativnim kontekstom, ali danas je priča drukčija’

Domaći proizvođač kojeg je Tea spomenula u kontekstu suradnje s Hempsom je slavonska tvrtka Protect Pharma. Na čelu firme nalazi se Mladen Falamić. Ta tvrtka je prva u Hrvatskoj koja je krenula s proizvodnjom i prodajom CBD ulja. Osim što je Mladen vlasnik Protect Pharme, on je ujedno i zamjenik predsjednika Udruge proizvođača konoplje u Hrvatskoj te je član izvršnog odbora HUP-a za prehrambenu industriju. Točnije, u HUP-u je zadužen za sva pitanja oko konoplje, i industrijske i medicinske.

Protect Pharma krenula je u razvoj CBD ulja 2015., da bi 2018. godine završili razvoj i započeli s proizvodnjom CBD ulja, a kako nam Mladen otkriva, to uopće nije bilo lako za tvrtku. Zašto? Izlazilo je iz okvira prehrambene industrije u kojoj su godinama jaki. Osim toga, oni su prva tvrtka u Hrvatskoj koja je proizvela CBD ulje za mačke i pse te sudjelovala u razvoju prve suhe hrane za pse na svijetu koja sadrži i CBD. Valjalo je uložiti u znanje i opremu, a kada su krenuli u biznis situacija na tržištu nije bila kao danas. Pravilnik prema kojem se konoplja smjela prerađivati nije dopuštao razvoj prerade industrijske konoplje u industrijske svrhe već je bila dopuštena samo proizvodnja prehrambenih proizvoda. Zato su tada usmjerili aktivnosti u razvoj proizvoda koji su bili unutar tih zakonskih odredbi.

“U to vrijeme, pa i prije toga, CBD se zbog neinformiranosti spominjao u negativnom kontekstom pa je i imao takvu reputaciju. Sada je situacija posve drukčija – svi znaju jako puno o industrijskoj konoplji i CBD-u, a isto tako znaju i o THC-u, odnosno medicinskoj konoplji. Zato danas nema više toliko stigme oko toga. Ljudi to znaju i razumiju. Sami uzgajamo biljke, a u sklopu našeg obiteljskog poslovanja imamo OPG-ove koji se bave uzgojem industrijske konoplje. No, tu su i ostale kulture, nije samo konoplja u pitanju. Mi smo ekološki certificirani proizvođač i uzgajivač pa u plodoredu imamo i druge kulture poput soje, heljde, pšenice, ječma, kamilice itd. Konoplja je samo jedna od njih. Što se tiče CBD ulja, moram reći da su kupci jako zadovoljni i javljaju se s pozitivnim povratnim informacijama”, govori nam Mladen.

Što se tiče proizvoda na bazi konoplje, Protect Pharma ima konopljino brašno kao i ulje konopljina sjemena te se njihovi proizvodi mogu pronaći u specijaliziranim trgovinama kao što su Hemps i Headshop u Osijeku te u jednom dućanu u Rijeci. Osim na domaćem, tvrtka je prisutna i na inozemnom tržištu jer svoje proizvode izvoze. Tako su napravili razvoj CBD kozmetike s jednom britanskom tvrtkom, no Mladen nije mogao govoriti o detaljima. Ipak, otkrio nam je da je riječ o kozmetičkim proizvodima poput ulja za kosu i tijelo, dnevnih krema, balzama i sapuna.

Sušeni CBD cvjetovi izgledaju kao ‘trava’, a neki ih tako i puše

Hit među bivšim pušačima “trave” postali su CBD cvjetovi koji su sebi imaju do 0,2 posto THC-a. Premda se oni u dućanima sa CBD proizvodima prodaju kao suvenir i njihova namjena ne mora biti pušenje, neki ih kupuju, mrve i motaju u joint. Tako se sušeni cvjetovi mogu kupiti i u Garici i u Hempsu, ali i na automatu tvrtke La Canntina u srcu Zagreba. Na spomenutim automatima mogu se kupiti brojne vrste cvjetova industrijske konoplje kao i hašiš.

Osim toga, u automatu se nalaze i rizle, mrvilice za cvjetove, razni slatkiši, itd. S tvrtkom La Canntina pokušali smo stupiti u kontakt, ali nismo uspjeli tako da smo o temi sušenih cvjetova razgovarali s Teom i Marijem. U njihovim dućanima kupci mogu pronaći cvjetove kao suvenire. Kako objašnjava Mario, ljudi to puše zbog opuštajućeg osjećaja koji sa sobom ne donosi osjećaj napušenosti do čega dolazi pušenjem marihuane. Baš kao na aparatima La Canntini, tako se i u Garici može pronaći više različitih vrsta “trave”, dok nam Tea govori da su i oni pokrenuli svoju liniju ovih suvenira naziva “Cheeba”.

“Što se tiče sušenih cvjetova konoplje, nisam mogao sanjati da ću ih jednom prodavati u Hrvatskoj, i to legalno. Tri godine smo obilazili razne sajmove pa kada su nam budući partneri na Cannafestu u Pragu prezentirali prodaju CBD cvjetova mislio sam da je to nemoguće. Još prije se ulje moglo kupiti u specijaliziranim trgovinama, ali cvjetovi nisu. Ušli smo u taj posao s dozom rizika jer je bilo upitno hoće li to tko htjeti kupovati. Konkurencije u ovom poslu baš i nema i zato su svi dobrodošli. Što nas je više, to je bolje jer idemo zajedno prema pravoj stvari, a to je legalizacija indijske konoplje”, veli Mario iz Garice.

Postoje različite vrste CBD cvjetova baš kao u Amsterdamu, a tu je i hašiš

“Cheeba” je premium linija cvjetova konoplje koje je Hemps napravio u suradnji s Nijemcima i Talijanima. Tea nam objašnjava da je posrijedi proizvod organskog uzgoja, dakle “indoor” bez pesticida. Bitno je naglasiti da je taj proizvod razvijan tri mjeseca, i to u suradnji s Hempsovim kupcima koji su nisu dali samo ime nego su i odabrali cvjetove koji se koriste. Proizvod ima unikatnu ambalažu, veličine kutije cigareta pa će dospjeti i u svaki kiosk koji prodaje cigarete. K tome, “Cheeba” će se moći konzumirati i u Španjolskoj i Njemačkoj jer su ove cvjetove, ne samo zbog kvalitete, nego i ambalaže prepoznali inozemni trgovci i distributeri.

Što se tiče različitih vrsta ove “trave”, Mario govori da je u pitanju samo kvaliteta proizvoda jer oni ne prodaju pravu indijsku konoplju koja ima veći postotak THC-a. Zato se te vrste na neki način vrednuju prema boji, mirisu i izgledu, a ne po tome, kako bi se u slengu reklo, “koliko jako puca”. On svoje proizvode nabavlja od Slovenaca.

“Sva roba koju prodajemo dolazi iz indoor uzgoja, dakle u kontroliranim uvjetima. Nama je bitno da je svaka vrsta koju imamo top. U CBD poslu sa cvjetovima ne postoji bolja ili lošija trava, postoji samo ona koja bolje miriše i bolje izgleda. Da se prodaje prava trava, tada bi bila posve druga priča. Ja svojim prijateljima koji su mi ujedno konkurencija kažem da mi svi kao da prodajemo vodu, samo ovisi tko će koju kupiti. Ne prodajem maglu, iskreno ću reći da je sve ovo isto i da je isti učinak cvjetova jer u njima dopuštena doza THC-a od tek 0,2 posto. A hoće li netko kupiti u Hempsu ili u Garici je izbor. Nema bolje ili lošije – ona je svugdje ista i iznosi 0,2 THC-a i negdje od šest do sedam posto CBD-a. White widow, Lemon haze ili Mango kush koji mi prodajemo je isti jer je to industrijska konoplja”, pojašnjava nam Mario.

Kada je riječ o poslovnim planovima, Tea nam govori da postoji samo jedna trgovina Hempsa u Zagrebu, ali da planira otvaranje dućana u Karlovcu i Zadru jer kako kaže, trude se da na što više punktova ljudima omoguće fizički dolazak u dućan. Pokrenuli su i veleprodaju, a nakon pandemije koronavirusa nastavlju se širiti u kontinentalnoj Hrvatskoj te Istri i Dalmaciji. Što se tiče Garice, oni su ljetos otvorili trgovinu u Splitu dok su u Rijeci otvorili prvu franšizu. Osim veleprodaje, kaže da opskrbljuju i neke trgovine na Jadranu te će otvoriti još franšiza na jugu Hrvatske.

Većina iščekuje legalizacija indijske konoplje: ‘Zato smo tu!’

S ekipom iz Hempsa, Garice i Protect Pharme dotakli smo se i teme indijske konoplje, odnosno, pitanja jesu li oni spremni ući u biznis i s tom vrstom ako u Hrvatskoj nastupi legalizacija. Svi su odgovorili potvrdno. Mario nam je rekao da je “Garica zato tu”, ali unatoč legalizaciji da bi nastavio prodavati CBD proizvode jer smatra da su oni pun pogodak. Tea napominje da kada se govori o legalizaciji da treba naglasiti da je u pitanju indijska konoplja jer je marihuana, objašnjava ona, pogrdan naziv za tu vrstu konoplje.

“Legalizacijom indice, dakle indijske konoplje, krenuli bismo i u prodaju takvih proizvoda jer smatramo da bi ta biljka pružila velike benefite našem gospodarstvu. Slavonija je pusta, a s konopljom bi bila bogata, to svi znamo. Imamo primjere kako to rade u Kanadi jer Tvrtkov brat Božidar tamo vodi intel takvog jednog shopa i to u Kanadi savršeno funkcionira. Zakoni su jasni, jasna je komunikacija o biljci, svi se toga pridržavaju, apsolutno nema nikakvog problema, a o velikom financijskom skoku po tom pitanju da i ne pričam. Taj dućan nalazi se u jednom malom mjestu i radi svaki dan od 10 ujutro do tri u noći i stalno je pun”, opisala je Tea.

Isto razmišlja i Mladen Falamić iz Protect Pharme koji kaže da bi krenuo u posao s indijskom konopljom kada bi nastupila legalizacija. Budući da je on dobro informiran o toj tematici, kaže da ima jako puno ljudi u Hrvatskoj koji bi krenuli u taj biznis. Predviđa da bi to rezultiralo velikim ekonomskim skokom i konkurentnošću na globalnom tržištu. Ističe da bi time profitirali oni kojima je to najpotrebnije, a to su pacijenti kojima indijska konoplja može direktno pomoći. Mladen tvrdi da se bi se u Hrvatskoj ti proizvodi mogli proizvesti jeftinije nego da se uvoze iz primjerice Kanade ili drugdje. Objasnio je da smo mi država koja ima klimatske uvijete kakve rijetko koja druga zemlja ima i da je naše mikropodručje savršeno odgovara konoplji općenito.

Utjecaj koronavirusa na tržište CBD-a

Za kraj, s našim sugovornicima razgovarali smo o aktualnoj temi koronavirusa i koliko će to utjecati na tržište CBD-a u Hrvatskoj. Mario nam je ispričao jednu zanimljivu situaciju da su ljudi pohrlili u njegov dućan u opskrbu “travom”, dok je Tea otkrila da su kupci u Hemps dolazili po CBD proizvode kako bi si poboljšali imunitet.

Mladen je pak rekao da će koronavirus dosta utjecati na tržište CBD proizvoda jer su oni ipak skuplji te se mogu smatrati luksuzom, dok ljudima sada ne treba luksuz, nego živežne namirnice. No, ipak navodi da jedan dio populacije i dalje kupuje te proizvode jer želi osnažiti imunitet i poboljšati zdravlje u vrijeme epidemije.

Probali smo cvjetove CBD-a

Po svemu sudeći, u Hrvatskoj postoji velik broj ljudi koji iščekuju legalizaciju konoplje. Jedni to priželjkuju zbog zdravlja, drugi zbog legalnog i neometanog pušenja, dok su treći tu kako bi svima biljku učinili dostupnom. Premda se tema legalizacije tu i tamo “potegne” u javnosti, jasno je da interes za tim postoji i da ga mnogi čekaju kao zeleno svjetlo na kraju tunela.

Možda uskoro neće biti potrebno putovati u Amsterdam za legalnim uživanjem u “travi” nego će to Hrvati moći činiti u svom dvorištu. No, sve dok legalizacija ne dođe, ljudi u Hrvatskoj će, između ostaloga, konzumirati i CBD proizvode. No, naša avantura sa CBD cvjetovima nije gotova jer smo zamolili nekoliko naših čitatelja da kušaju ove proizvode nalik na “travu”. Njihova iskustva i recenzije zapisani su u tekstu koji ćemo objaviti sutra.