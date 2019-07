UNATOČ ULTIMATUMU, SVE JE U REDU? Batinić poručio da je HNS više nego korektan koalicijski partner HDZ-u

Batinić je odbacio tumačenje da je HNS prvi postupio nekorektno jer je preko medija poslao poruku da Kuščević mora otići, a sada govori da će o tome razgovarati na koalicijskom sastanku

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić u utorak je ocijenio da je HNS više nego korektan koalicijski partner HDZ-u unatoč ultimatumu koji je uputio za smjenu Kuščevića, a premijerov potez ocijenio je “ispravnim i državničkim”. Na pitanje očekuje li HNS odmazdu premijera Plenkovića budući da su ga javnim ultimatumom doveli u nezgodnu situaciju, Batinić je odgovorio da će o tome nakon koalicijskog sastanka. “To je stvar koalicijskih partnera, koalicijskih razgovora, o svemu ćemo razgovarati na koalicijskom sastanku”, dodao je.

Odbacio je tumačenje da je HNS prvi postupio nekorektno jer je preko medija poslao poruku da Kuščević mora otići, a sada govori da će o tome razgovarati na koalicijskom sastanku. Vi potpuno iskrivljujete teze. Koalicijski razgovori se vode unatrag četiri tjedna. Nitko ne može nikome uskratiti pravo na stav i mišljenje, neovisno u kojem rakursu se govori“, odgovorio je novinarima. Naglasio je da je Klub HNS-a više nego jedinstven. “Razgovarali smo, i Tomislav Saucha i Mario Habek podržavaju stav HNS-a”, rekao je.

Batinić očekuje od institucija da rade svoj posao

Na pitanje dođe li do toga da HNS bude izbačen iz Vlade, hoće li Saucha i Habek ostati uz HNS, kazao je da je to scenarij za koji vjeruje da se neće dogoditi te da je “premijer povukao ispravan, državnički potez”. S obzirom na to da je HNS u priopćenju spomenuo Kuščevićevu kaznenu odgovornost, Batinić je kazao da od institucija očekuje da rade svoj posao.

“Mi smo ukazali na političku odgovornost, to je bilo primarno, a dalje je na državnim institucijama da, ako ocijene da postoji dio kaznene odgovornosti, da odrade to“, poručio je. Smatra da je HNS više nego korektan koalicijski partner, što su, kaže, dokazali ne samo u ovoj Vladi nego i prije. “Tako ćemo i ostati te nikome nismo podmetali klipove”, dodao je.

Upitan zaziva li HNS širu rekonstrukciju Vlade, uzvratio je da “svakako ima prostora za poboljšanje te vjeruje da će u zadnjih godinu dana određeni resori koji do sada možda nisu u tolikoj mjeri uspjeli držati tempo s HNS-ovim ministrima, da će se požuriti i da ćemo uhvatiti ono za što smo se zalagali na početku ulaska u koaliciju”. Na pitanje trebaju li u Vladi ostati ministri Gabrijela Žalac i Goran Marić, ponovio je da će „o tome na koalicijskim sastancima, kao i općenito o svim pitanjima”.