Bliži se taj dan – dan kada će sa zvukom školskog zvona učenici pojuriti u svoje učionice nakon ljetnih praznika, a neki će u školske klupe sjesti po prvi put. No, prije nego krenu u školu, roditelji moraju opremiti svoje školarce.

Iako se već treću godinu za redom iz državnog proračuna osiguravaju školski udžbenici za osnovnoškolce, nabavka ostalih potrepština (koje se možda čine kao sitnice naspram udžbenika) također je udar na kućni budžet, piše Jutarnji list. Posebice ukoliko u kućanstvu imate više školaraca koji pohađaju neku od škola u općinama gdje lokalna samouprava ne sufinancira druge obrazovne materijale, a koji uključuju radne bilježnice i slično.

Kupovina radnih bilježnica, omota, pribora...

"Sva sreća da živimo u Zagrebu. Jedan sin će u peti osnovne, a drugi u prvi razred gimnazije, što znači da će obojica dobiti i besplatne udžbenike i besplatne radne bilježnice, s obzirom na to da Grad i za srednjoškolce osigurava sve potrebno. Pernice, školski pribor, torbe... stajat će me, računam, do 1000 kn“, kazala je za Jutarnji Mirjana B.

No, za razliku od Zagreba, učenike u Šibeniku na početku školske godine petaše će na školskim klupama dočekati samo udžbenici. Radne bilježnice dosad su se u pravilu kupovale, a za nabavku istih potrebno je u prosjeku izdvojiti 768,81 kunu, uračunaju li se i omoti za udžbenike i radne bilježnice te likovna mapa.

Uključe li se u to i bilježnice koje u prosjeku koštaju od 5 do 15 kuna, školski pribor, trokuti i šestar, pernica, školska torba i primjerice, tenisice, prethodno se spomenuta svota rapidno penje i do 1500 kuna. Naravno, navedeni iznos ovisi o željama školaraca, ali i o tome koliko ste spremni i koliko možete izdvojiti iz vašeg budžeta kako biste opremili svog školarca.

Jutarnji je tako putem jednog portala za online prodaju izračunao kako paket udžbenika i radnih bilježnica za prvašića opće gimnazije, koji od svoje lokalne samouprave neće dobiti besplatne udžbenike, košta 2048,71 kn. Cijena je to bez bilježnica, omota i školskog pribora ili dodatnih materijala za učenje. Stoga ne čudi što bi početkom rujna srednjoškolci mogli navaliti na antikvarijate, posebice one zagrebačke.

'Ne isplati se kupovati unaprijed'

Grad Zagreb srednjoškolske udžbenike sufinancira od 2014. godine te se zbog toga na kraju školske godine udžbenici vraćaju kako bi ih mogle koristiti nove generacije. Ponuda u antikvarijatima zbog toga je posljednjih godina ograničena.

"Ne isplati se kupovati unaprijed jer pojedini srednjoškolski udžbenici, makar su na popisu škole, ovise od profesora do profesora“, govori jedna majka za Jutarnji, dok druga majka čiji će sin krenuti u sedmi razred, govori kako su se nakladnici dosjetili dodatne zarade – radne bilježnice upakirali su u „kutije“ s dodatnim priborom za prirodu poput epruveta, lakmus papira, kapaljke… Slično je i s tehničkim, kemijom i biologijom. Tako „upakirane“ radne bilježnice, naravno, i koštaju više.

"Sve sitnice zajedno u toj kutiji ne biste platili više od 30 kuna u dućanu – a ovako vas dođu i više od 120. Ne treba dodatno pojašnjavati da se od toga u lanjskoj koronagodini i nastavi online baš ništa nije koristilo“, rekla je G. K za Jutarnji.

Cijene školskog pribora variraju

Računica koju je Jutarnji napravio na primjeru petaša koji nema pravo na besplatne radne bilježnice, a u učenju će se pomoći i dopunskim materijalima iz prirode, hrvatskog, lektire, engleskog, geografije te povijesnim i geografskim atlasom, s oko 770 kuna brzo se popela i na 1295,81 kunu. Roditelje prvašića, koji u svom gradu također neće dobiti besplatne radne bilježnice i likovnu mapu s kolaž-papirom, taj će izdatak, s uračunatim omotima od 3,99 kn po komadu, stajati 405,57 kuna, a s materijalima za pomoć pri učenju, dodatnim nastavnim listićima za matematiku, hrvatski, prirodu i engleski 652,67 kn.

Potrebne radne bilježnice, omoti i likovna mapa osmaše stoje 654,77 kn, a tko poželi produbiti znanje (ne)obaveznom literaturom – 1151,77 kn. Školske torbe i ruksaci u Znanju se mogu pronaći u rasponu cijena od 150 do 600 kn.

"Cijene školskog pribora variraju, ovisno o potrebama školaraca, opremljenosti (pernice od 23 do 300) ili pak koricama (bilježnice od 6 do 60 i više kuna)“, rekla je voditeljica marketinga Ivana Štajcer.

U Tisku iz ponude izdvajaju set za likovni odgoj Connect, koji sadrži čak i pregaču za likovni i foliju za klupu, po cijeni od 159 kn te anatomski školski ruksak za 249 kn. Tenisice se mogu naći već od 100 kuna na više...

Udar na budžet

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja Jutarnji doznaje da je za osnovnoškolske udžbenike u državnom proračunu osigurano 158 mil. kuna, a što se tiče drugih obrazovnih materijala te udžbenika za srednjoškolce, ista su pravila kao i prošle godine. Učenici čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade imaju pravo na besplatne srednjoškolske udžbenike, kao i druge obrazovne materijale.

Ostalima koji na to nemaju pravo, druge obrazovne materijale, kao i udžbenike za srednjoškolce – ako ih ne sufinancira lokalna samouprava – nabavljaju roditelji. Ove će školske godine u 5. razred krenuti 39.047, a u 1. razred srednje 38.282 učenika, piše Jutarnji list.