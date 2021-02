UNATOČ AFERAMA, BANDIĆ JE IMAO ŠEST MANDATA: ‘Nije nemoguće da bi osvojio i sedmi, no izgleda da je potrošio svih sedam života’

‘Imao je poseban pristup prema ljudima, imao je svoje biračko tijelo. Fascinantna je činjenica da je dobio šest mandata unatoč svim aferama, krizama, sudskim procesima’

Novinarke Rozita Vuković i Sandra Bartolović gostovale su u Točki na tjedan N1 televizije gdje su govorile o iznenada preminulom zagrebačkom gradonačelniku, Milanu Bandiću.

Bartolović je rekla kako se u ovom slučaju teško držati “one društvene norme o ‘preminulima sve sve najbolje’ jer Bandić je bio osebujan i kontroverzan. To se kod nas uvriježilo u žargonu za osobu koja često pleše na rubu zakona ili čak prekoračuje te granice zakona. Kod Bandića je to i potvrđeno s nekoliko optužnica, više stotina kaznenih prijava, a dva puta je bio u pritvoru. U njegovom naslijeđu sigurno će ostati i dobrih i loših stvari”, rekla je Bartolović.

Pogledaj fotogaleriju

UMRO JE MILAN BANDIĆ: Zagrebački gradonačelnik preminuo je od posljedica srčanog udara u 66. godini

Hoće li ipak prevagnuti loše stvari Bandićevih mandata?

Dodala je da će, nažalost, nakon Bandićevih nedovršenih šest mandata ipak prevagnuti one loše stvari za ukupno stanovništvo Zagreba, ali i građana Hrvatske jer “znamo da su njegovi žetončići održavali prošli mandat HDZ-a i Plenkovića. Dobrih stvari je teže izdvojiti i one uglavnom idu na one prijašnje mandate. Zadnja dva, tri mandata su bili ogledni primjeri klijentelizma, korupcije, nepotizma i svih ostalih negativnih pojava u našem društvu”, rekla je.

Da je zagrebački gradonačelnik imao poseban odnos s građanima istaknula je Vuković, ističući da kod njega nije bilo sredine – ljudi su ga ili kritizirali i bili protiv njega ili su ga jako voljeli. “Imao je poseban pristup prema ljudima, imao je svoje biračko tijelo. Fascinantna je činjenica da je dobio šest mandata unatoč svim aferama, krizama, sudskim procesima”, rekla je Vuković.

Bartolović se osvrnula i na procese vođene protiv zagrebačkog gradonačelnika, istaknuvši da institucije nisu radile svoj posao. “Kako se u svom cijelom radu Bandić osjećao nedodirljivim, tako se osjećao nedodirljivim i u sudskim procesima. Nisu njegovi grijesi mjereni istim aršinima kao što je bilo za obične građane”, poručila je Bartolović.

LIJEČNICI SU GA UPOZORAVALI DA USPORI, NO NIJE IH SLUŠAO: Osim problema s glasnicama, Bandić je imao moždani, srčane probleme…

‘Izgleda da je ovaj put potrošio svih sedam života’

Govoreći o predstojećim lokalnim izborima, Bartolović je rekla da je Bandić možda mogao osvojiti i sedmi mandat. “Nažalost, stvarno je prerano otišao i nažalost, ostvarila mu se želja da bude doživotni gradonačelnik. Međutim, mislim da bi prema građanima Zagreba bilo poštenije da je otišao kao gubitnik na izborima. Da je poživio i dočekao izbore, nisam sigurna da ne bi bio izabran i sedmi put. Kad je trebalo, bio je partizan, ustaša ili nacionalist, kad je trebalo bio je globalist, kad je trebalo slušao je Thompsona, kad je trebalo slušao je Balaševića. Uvijek se prilagođavao, nikad nije bilo konzistentnog i dosljednog stava, a očito da su ljudi padali na to”, istaknula je Bartolović.

“Nije nemoguće da bi osvojio i sedmi mandat. Bandića ne treba otpisati, otpisivali su ga nakon svake afere, a on se uvijek vraćao. Ali, nažalost, izgleda da je ovaj put potrošio svih sedam života”, zaključila je Bartolović.

ŽIVOT I BURNA KARIJERA MILANA BANDIĆA: Od radnika u Ledu i općini pa sve do gradonačelnika u čak šest mandata