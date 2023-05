'Hrvatska vojska nam je na raspolaganju od prvog dana, tu su vatrogasci, DVD-ovi, Ravnateljstvo civilne zaštite. Svi su tu i daju sve od sebe! ', rekla je predsjednica Crvenog križa Hrvatske Kostajnice Maja Bohm, reporterki RTL-a Kristini Čirjak. prenosi Danas.hr

"Uspijevamo se probiti do ljudi. Do djela njih uspijevamo u gumenim čizmama, do ostatka idemo u čamcu. Sada nema druge opcije jer je vodostaj u konstantnom porastu", kaže Bohm.

"Stiže nam i interventni tim Crvenog križa i ide se na područje Kuljana i Unčana gdje su nam ljudi odsječeni gdje će im se dijeliti hrana i pitka voda. Kako voda trenutno nije za piće svim građanima područja grada Hrvatske Kostajnice, općine Majur i Donji Kukuruzari u prostorijama Crvenog križa u Kostajnici dijelimo pitku vodu", naglašava.

Vodostaj rijeke Une raste iz sata u sat i više ne pomažu ni betonske barijere ni zečji nasipi.Ipak, prognoza kaže da ne bi trebala rasti još mnogo. Tome se nada i Bem.

Ovo je šesti put da je proglašena izvanredna situacija na ovom području i ako kiša ne stane stanovništvo ovog kraja ništa dobro ne očekuje.