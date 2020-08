UN OBJAVIO – ‘ČEKA NAS GENERACIJSKA KATASTROFA; Oglasio se i ugledni hrvatski znanstvenik: ‘Trebali bismo slijediti njemački recept’

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

8:20 – Na području Virovitičko-podravske županije nema novo zaraženih od virusa SARS-CoV-2.

“Od 12 testiranih osoba, svi su bili negativni na koronavirus. Tako je i nadalje broj trenutno aktivnih slučajeva na području naše županije – sedam”,naglasili su uz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije.

Broj testiranih, od početka epidemije je narastao na 2.257. U samoizolaciji je trenutno 47 osobe. Od početka epidemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 31 osoba je zaražena koronavirusom. Od toga, sedmero je trenutno aktivno, dvadeset i tri osobe su se oporavile, a jedan muškarac je preminuo.

8:00 – Pandemija koronavirusa pogoršava humanitarnu situaciju u područjima najsmrtonosnijih sukoba u svijetu i prijeti ekonomskim propadanjem koje će imati za posljedicu daljnje jačanje nasilja, upozorili su diplomati i stručnjaci Ujedinjenih naroda.

COVID-19 ometa programe humanitarne pomoći skrećući pažnju s kriza i preusmjeravajući financijska sredstva velikih sila koje se u vlastitim kućama bore sa smrtonosnim virusom te se smanjuju izdvajanja novčanih sredstava za ionako krhke ratom pogođene ekonomije, kažu oni.

“Velika je zabrinutost da će ekonomski utjecaj (pandemije) izazvati više nereda, više sukoba”, kaže UN-ov stručnjak u New Yorku Richard Gowan. “Tek smo u prvom činu vrlo dugotrajne drame”, kaže za AFP. “Sada je fokus Njemačke očigledno na podizanju europske ekonomije”, kaže Richard Gowan iz think-tanka International Crisis Group.

Stručnjaci također pomno i sa zabrinutošću prate stanje u Libanonu u kojemu traje najgora ekonomska kriza od građanskog rata 1975.-1990. U toj zemlji nekontrolirana inflacija i kontrola prometa kapitala daju zamah siromaštvu, očaju i nasilnim uličnim prosvjedima.

“Širom svijeta slika je vrlo sumorna i depresivna”, kaže diplomat UN-a za AFP. “Nazadovanje ekonomije samo će pojačati sukobe u tim zemljama”, dodaje on.

7:33 – Tijekom posljednja tri dana u Francuskoj je zabilježeno 3.376 oboljelih od korone. Kako je priopćilo francusko ministarstvo zdravstva, u prosjeku je u proteklih pet dana zabilježen broj od 1.000 zaraženih, što nije zabilježeno još od karantene koja je bila prije dva mjeseca.

U Francuskoj je koronavirusom zaraženo 191.295 ljudi, a od Covida je preminulo još 29 osoba što znači da je broj umrlih povećan na 30.294.

7:30 – Latinska Amerika zabilježila je u ponedjeljak 5 milijuna potvrđenih slučajeva COVID-19, prenosi Reuters, podvlačeći poziciju regije kao područja na svijetu koje je najteže pogodila nova pandemija koronavirusa.

Kolumbija je prijavila rekordnih 11.470 novooboljelih, a Meksiko posljednjih dana također obara rekorde. U subotu su službeno imali 9.000 slučajeva zaraze pa je Meksiko postao treća zemlja s najvećim brojem smrtnih slučajeva uzrokovanih koronom. U ponedjeljak su imali 4.767 novih potvrđenih slučajeva koronavirusa i 266 dodatnih smrtnih slučajeva, čime je ukupno u zemlji 443.813 novih slučajeva i 48.012 smrtnih slučajeva.

U drugoj najteže pogođenoj regiji, Peruu, svakodnevni su se slučajevi gotovo udvostručili s 3.300 na 6.300 otkad su autobusni i zračni prometi nastavljeni prije mjesec dana, prema službenim podacima. Diljem Latinske Amerike, koja je do sada dosegla preko 200.000 smrtnih slučajeva, zemlje se bore da zaustave širenje virusa, a infekcije ubrzavaju tempo u mnogim zemljama, čak i dok vlade nastoje olakšati zastoj i oživjeti ekonomski rast

7:25 – Kina je prijavila 36 novih slučajeva Covid-19 (uključujući šest uvezenih slučajeva). Od 30 lokalnih slučajeva, 28 je u zapadnoj provinciji Xinjiang, a dva u istočnoj provinciji Liaoning.

Northwest China's #Xinjiang Uygur Autonomous Region reported 28 newly confirmed #COVID19 cases and 9 new asymptomatic cases Monday, all in Urumqi, the regional health commission said Tuesday. By Monday, Xinjiang had 606 confirmed COVID-19 cases and 114 asymptomatic cases. pic.twitter.com/LTjmF0sxrB

Od šest uvezenih slučajeva četiri su u Guangdongu, jedan u Šangaju, a jedan u Sichuanu.

7:20 – Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Njemačkoj porastao je za 879 na 211.281, pokazali su u utorak podaci Instituta Robert Koch za zarazne bolesti.

Izvješće o pogibiju poraslo je za osam na 9.156, pokazao je zbroj.

7:10 – Zbog zatvaranja škola za vrijeme pandemije, svijet će se suočiti s “generacijskom katastrofom”, upozorio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Istaknuo je da povratak učenika u učionicu mora biti glavni prioritet u državama.

Last month, over 1 billion students were affected by #COVID19 school closures.

Even before the pandemic, the world was facing a learning crisis.

We must take bold steps now, to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. https://t.co/fD4nwEkqUg pic.twitter.com/71ksZO2DHP

