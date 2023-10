Fra Smiljan Dragan Kožul preminuo je u ponedjeljak, 2. listopada, u jutarnjim satima u Varaždinu, javlja HKM.

Kožul je bio svećenik, franjevac Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, profesor, doktor crkvenih pravnih znanosti, crkveni sudac, karizmatik, egzorcist, osnivač Radio Marije i Pokreta krunice za obraćenje i mir i suradnik Hrvatskog katoličkog radija.

Obrazovanje i karijera

Fra Smiljan Dragan Kožul rođen je u mjestu Turčinovići kraj Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini 28. veljače 1942. godine. Osnovnu školu završio je u svom rodnom selu, prvi razred gimnazije pohađao je u Širokom Brijegu, a školovanje nastavio u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Potom u Zagrebu i talijanskom Salernu studira teologiju.

Kardinal Franjo Kuharić zaredio ga je za svećenika u zagrebačkoj katedrali 29. lipnja 1968. godine. Od 1969. do 1972. bio je profesor na Franjevačkom filozofskom učilištu na Trsatu i na Visokoj bogoslovnoj školi u Rijeci gdje su mu među studentima bili i kasniji zagrebački i riječki nadbiskup kardinal Josip Bozanić i nadbiskup Ivan Devčić.

Kožul je vodio postupak za proglašenje blaženim kardinala Alojzija Stepinca.

Suradnik u medijima

Radijsku postaju Radio Mariju je osnova fra Smiljan početkom ožujka 1994., a taj radio je ostvario njegov san o postaji koja će u Hrvatskoj neumorno promicati "kršćanski glas u obiteljskim domovima".

Svoje dugogodišnje iskustvo suradnje na Radio Vatikanu i na RAI, prenio je na Radio Mariju. U vrijeme komunizma na talijanskom državnom radiju, fra Smiljan je bio punih 10 godina urednik emisije na hrvatskom jeziku, koja je informirala građane nekadašnje Jugoslavije o cjelokupnom kulturnom, političkom i religioznom životu u slobodnom svijetu.

Od 2000. godine stalni je suradnik na Hrvatskom Katoličkom radiju, kao autor emisije Iz Katekizma Katoličke Crkve. Vrlo često je držao seminare za unutarnje oslobođenje i iscjeljenje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj.

Egzorcizam

Četiri i pol godine bio je pomoćnik vodećeg vatikanskog egzorcista don Gabrielea Amortha te je osam godina obnašao službu egzorcista za pojedinačne slučajeve u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Tako je u sklopu duhovnih obnova izvršio stotine egzorcizama.

Za Hrvatski katolički radio fra Smiljan je pojasnio kako se vjernici mogu zaštititi od Zloga da se ne dogodi opsjednuće i da ne zapadamo na krive staze života: „Kao vjernici i kao ljudi možemo se sačuvati od Zloga onako kako nas uči sveti Petar koji u svojoj poslanici piše da đavao kao ričući lav obilazi tražeći koga će progutati: Oprite mu se čvrsti u vjeri. Upravo je to vjera da je Isus naš Spasitelj, da je on Bog, da je on svemoguć; znači molitvom, ali i primanjem sakramenata, posebno ispovjeđu, to je ono čime se mi možemo zaštititi".

"Ne trebate se bojati! Sotona? On se vas boji jer svatko od nas ima križ. Kad smo kršteni, u taj križ smo urezani, a Sotona se boji križa. Nažalost, ljudi idu bioenergičarima, učiteljima reikija, transcendentalne meditacije, joge i raznih oblika gatanja. Kad to prihvaćaju, ljudi se praktički otvaraju djelu zloduha”, kazao je Kožul.

Primjeri

"Mnogo me ljudi zove da imaju čudne pojave u kući, da im se svjetlo samo isključuje ili vrata sama otvaraju. Ili prozori. Da im se televizor isključi sam od sebe i kasnije sam uključi… da čuju korake po tavanu i slično," kazao je Kožul za Večernji list 2017. godine.

"Tu je primjer i gospođe iz Slavonskog Broda koja je imala tumor na jeziku. Bila je praktična vjernica, išla je nedjeljom na misu i došla je s grupom iz Broda, jer uvijek dođe jedan ili dva autobusa, pa su joj se molitve nakon prvoga puta jako svidjele. No tada su joj morali odrezati pola jezika, liječiti je zračenjem i praktički nije mogla govoriti nakon svega toga, bilo joj je jako teško. Molila se kod kuće i sljedeći put kad je došla u jednom trenutku osjetila je snažnu toplinu u ustima i nakon svega otišla je u toalet, otvorila usta i ostala iznenađena jer joj je jezik narastao! I mogla je ponovno govoriti. Otišla je na Rebro gdje je operirana i liječnici su joj rekli da ne znaju kako se to dogodilo, ali da je njezin jezik sasvim zdrav i normalan", ispričao je fra Kožul.

