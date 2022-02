Bivši saborski zastupnik, osnivač Hrvatske čiste stranke prava (HČSP) i odvjetnik Ivan Gabelica umro je nakon duge i teške bolesti u 83. godini života u nedjelju u Zagrebu.

Gabelica je, kako je zabilježeno i Hrvatskom biografskom leksikonu, rođen u Podbablju kraj Imotskog 1939. godine. Gmnaziju je završio 1962. u Ljubuškom, a studij prava 1968. u Zagrebu. Nakon studija radio je kao odvjetnički vježbenik od 1969. do 1973., pravnik u više poduzeća u razdoblju od 1973. do 1980, a poslije, sve do 1995. godine, kao odvjetnik.

Zatvaran na Otoku i u Staroj Gradiški

Kao hrvatski nacionalist uhićivan je, suđen i otpuštan s posla. Zatvorske kazne služio je u dva navrata u logoru na otoku Svetom Grguru 1959.–61. i u Staroj Gradiški 1966. godine.

Godine 1989. nastupio je nastupio na tribini Inicijativnog odbora HDZ-a.

Na listi Hrvatske demokratske stranke bio je izabran u Hrvatski sabor, a 1994. godine utemeljio je Hrvatsku čistu stranku prava, kojoj je postao prvim predsjednikom.

Nakon toga se pridružio Hrvatskoj stranci prava (Ante Đapića) i na njezinoj listi 1995. bio izabran u Zastupnički dom Sabora te 1996. ponovno došao na čelo Hrvatske čiste stranke prava.

Objavio je knjigu "Blaženi Alojzije Stepinac i hrvatska država" (2007.).

Ispraćaj Ivana Gabelice je u četvrtak u 13,20 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj.