UMRLA JE MANI GOTOVAC: Otišla je velika kritičarka, spisateljica i kazalištarka koja je ostavila neizbrisiv trag

Preminula je na isti dan kada se i rodila – jučer je napunila 80 godina

Kazališna kritičarka, dramaturginja, teatrologinja i književnica Mani Gotovac preminula je u utorak u Zagrebu nakon duge i teške bolesti, na svoj 80. rođendan. Mani Gotovac rodila se u Splitu 12. studenoga 1939. godine. Diplomirala je komparativnu književnost, talijanski jezik i engleski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1968. godine.

Bila je prva intendantica u povijesti hrvatskog kazališta, u HNK Split (1998.-2002.) i HNK Rijeka (2003.-2007.) te ravnateljica zagrebačkoga kazališta &TD (1992. do 1998.) i Splitskoga ljeta. Godine 2004. osnovala je festival Riječke ljetne noći. Kritike i eseje o kazalištu objavljivala je u “Studentskom listu” i “Prologu”, gdje je bila i glavna urednica od 1987. do 1993. Na Radio Zagrebu radila je kao novinarka i urednica dramskoga programa od 1961. do 1990. Od 1972. do 1980. bio joj je zabranjen rad u visokotiražnim novinama i medijima.

U razdoblju od 1988. do 1990. bila je dramaturginja predstava u režiji Paola Magellija, Euripidovih “Elektre” i “Feničanki”, te Brechtove “Opere za tri groša” u režiji R.Ciullija, te Pirandellove “Večeras improviziramo” u režiji A. Vasiljeva. Kazališne kritike i zapise o predstavama objavila je u knjigama “Tako prolazi Glorija” (1984.) i “Dubrovačke mišolovke” (1986.), u kojima ispituje spregu kazališnih i političkih institucija.

Bogata i plodonosna karijera

Suautorica je monografije o Dubrovačkim ljetnim igrama objavljene 1994.Objavila je autobiografske romane “Fališ mi. Prva knjiga: zima/proljeće” (2010.), “Fališ mi. Druga knjiga: jesen/ljeto” (2011.), “Fališ mi: u proljeću, u jeseni, u ljetu, u zimi” (2013. novo nadopunjeno izdanje), knjigu zapisa iz života i kazališta “Ma koji život, ma koji teatar” (2014.), te romane “Snebivaš me” (2015.) i “Ćutim te” (2017.).

Deveta knjiga simbolična naslova “Rastanci” objavljena joj je ove jeseni, no zbog teške bolesti nije mogla nazočiti njezinu predstavljanju. Roman je to o “rastancima u jednoj epohi na sve moguće načine”. Potresna je to i beskompromisna priča o cjeloživotnoj ljubavi u čijem su središtu “prosječna novinarka i prosječan slikar”.

“Ova je knjiga sve osim ljubića. To je knjiga o mučenju dvoje ljudi, može li to biti ljubić? To je knjiga o jednom odnosu koji određuje cijeli život. Mnogo je ljudi koji nisu u stanju voljeti, koji ne prepoznaju boje ljubavi, koji su slijepi za to. Mislim da su to najnesretniji ljudi na svijetu. To su prazni ljudi kojima se zapravo nikad ništa nije dogodilo. Njima se zapravo ništa i ne može dogoditi”, rekla je Mani Gotovac za Hinu u razgovoru objavljenom u povodu izlaska “Rastanaka”.

Na pitanje bi li voljela da je nešto “odigrala” drugačije, odgovorila je: “Da sam odigrala drugačije, možda bih voljela da sam ih odigrala ovako. Kada bih to znala, ne bih pisala. Bilo je i tragičnih stvari, ali ni za čim ne žalim. Točno je da je ova knjiga jako osobna ali nijedna moja knjiga nije bila ovako udaljena od mene kao ova”.