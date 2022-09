Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić, istaknuta hrvatska ekonomistica i demografkinja, redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, umrla je u petak u Zagrebu u 85. godini života.

Akademkinja Wertheimer Baletić utemeljiteljica je suvremene demografije u Hrvatskoj i tadašnjoj Jugoslaviji. Tijekom svog dugogodišnjega znanstvenoga rada stvorila je teorijski pristup i znanstveni obrazac koji je bio uzor mnogim demografima u istraživanjima složenih tema. Još je prije više od pola stoljeća upozorila na negativne demografske trendove u Hrvatskoj te neprestano isticala značaj demografskoga pitanja za razvoj hrvatskog društva, priopćeno je iz HAZU.

Alica Wertheimer-Baletić rodila se 1937. u Vukovaru gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1960., magisterij ekonomskih znanosti stekla je 1964, a doktorat 1965.

U školskoj godini 1965./1966. bila je na studijskom boravku na University of Chicago. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu je od 1961. najprije kao asistentica, za izvanrednu profesoricu izabrana je 1972., a za redovitu profesoricu demografije 1976.

Od 1968. do 1972. Wertheimer-Baletić bila je predstojnica Demografskog odjela Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, a od 1985. do 1989. jedan od direktora međunarodnog poslijediplomskog studija Demographic Trends and Population Policies na Interuniverzitetskom centru Sveučilišta u Zagrebu u Dubrovniku. Bila je predsjednica znanstvene sekcije za demografiju pri Savezu statističkih društava Jugoslavije.

Napisala 18 knjiga

Napisala je 18 knjiga među kojima se ističu Stanovništvo SR Hrvatske – studije (1971.), Ekonomska aktivnost stanovništva – demografski aspekt (1978.), Demografija – stanovništvo i ekonomski razvitak (1972. i 1983.), Stanovništvo Vukovara i vukovarskog kraja (1993.), Stanovništvo i razvoj (1999.) te Demografska teorija, razvoj stanovništva Hrvatske i populacijska politika (2017.).

Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić bila je članica izaslanstva Hrvatske na Europskoj konferenciji o stanovništvu u Ženevi 1993. gdje je podnijela nacionalno izvješće o stanovništvu Hrvatske te članica delegacije Hrvatske na pripremnom sastanku za izradu završnog dokumenta UN-ove Konferencije o stanovništvu i razvoju u Kairu (New York, 1994).

Od 1998. do 2002. bila je kao stručnjakinja za demografiju predstavnica Hrvatske pri UN-ovoj Komisiji za stanovništvo i razvoj, a na 33. zasjedanju te komisije 2000. izabrana je za njenu potpredsjednicu.

Za redovitu članicu HAZU izabrana je 1992., a od 1986. bila je članica suradnica. Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić od 2004. do 2010. bila je potpredsjednica HAZU, od 2001. do 2003. članica Predsjedništva, a od 1995. do 2000. tajnica Razreda za društvene znanosti, kao prva žena na tim položajima. Kao potpredsjednica Hrvatske akademije zaslužna je za njeno uključenje u međunarodne znanstvene asocijacije.

Akademkinja Alica Wertheimer-Baletić za svoj znanstveni rad sedam je puta primila Nagradu „Mijo Mirković, Nagradu Grada Zagreba (sa suradnicima) 1977., Republičku nagradu „Božidar Adžija” za doprinos razvoju demografije (1983.). Državnu nagradu za znanost za životno djelo za područje društvenih znanosti (2000.), a odlikovana je i Redom Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.) i s likom Katarine Zrinske (1996.), priopćeno je iz HAZU-a.