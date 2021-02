‘VAŠA VLADA STVARNO NIJE NORMALNA’; Talijani su ogorčeni mjerama i postupanjima Hrvatske: ‘Ljudi moji, umrijet ćete bez turizma’

Talijanska vlada do lipnja planira procijepiti cijelo stanovništvo; prvo će procijepiti one starije od 80 godina, a nakon toga mlađe dobne skupine

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj izgleda sve bolje i bolje. U protekla 24 sata zabilježen je 71 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2407. No, aktualne mjere i dalje su na snazi.

Susjedna Italija, s druge strane, pomalo izlazi iz lockdowna, a stanovništvo će protiv koronavirusa procjepljivati po regijama. U nekim regijama, poput Friuli-Venezia Giulie, kafići i restorani već su otvoreni.

Neki nemaju povjerenja u cjepivo

Do sada se cijepilo dva milijuna Talijana, a mišljenja o samom cijepljenju su podijeljena. Dok stariji vjeruju u učinkovitost cjepiva, oni mlađi imaju drugačije mišljenje.

“Ne, neću se cijepiti. Jednostavno nemam povjerenja u cjepivo”, kazao je za Glas Istre mladi Talijan.

Maske su, doznaje Glas Istre u razgovoru s lokalnim stanovništvom, obavezne, a kazne za nenošenje su rigorozne.

‘Umrijet ćete bez turizma’

Na upit o tome što misle o hrvatskim mjerama, Talijani, najblaže rečeno, nisu baš bili oduševljeni.

“Vaša hrvatska pravila su sada grozna. To je nevjerojatno da bez testa ne mogu otići do Umaga, tog prekrasnog grada čiji barovi i restorani gledaju na more, a ti isti barovi i restorani su sada zatvoreni. Umrijet ćete bez turizma, ljudi moji. Zvao sam čak i hrvatskog konzula, bunio sam se, ali i on je nemoćan. Testove ovdje možemo kupiti za 25 eura u apoteci. Vaša vlada stvarno nije normalna, jer i kad se testiram, što da radim u Umagu kad je sve zatvoreno”, rekao je talijanski umirovljenik.

Talijanska vlada do lipnja planira procijepiti cijelo stanovništvo. Prvo će procijepiti one starije od 80 godina, a nakon toga mlađe dobne skupine.

