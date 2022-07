"Ono što me zasmetalo je to što se iz samog teksta bećarca mogu vidjeti zapravo čitave naše vrijednosti i pogotovo odnos prema ženama", rekla je umjetnica Arijana Lekić Fridrich za RTL Direket o tome zašto joj je zasmetao bećarac.

Na pitanje, koji su joj stihovi najšokantniji, citirala je: "Nema žene bolje od krmače, iako je to meni na kraju i bio najšokantniji stih. Moš je klati, a moš je i je*ati. S druge strane tu je i: u curice malem pi*ić, sjedila na pragu, pa joj pi*a uvatila vlagu. Otac je*e u štali, cure plaču, dečki dr*aju."

'Djeca upijaju kao spužve, to kasnije dovodi do objektificiranja žena'

Kaže, ovakvim stihovima sve se žene omalovažavaju, da imaju presjek od djevojčica do starijih žena. "Starijim ženama se, naravno, ruga. Ali ja mislim da je najgore kada to čuju djeca. Činjenica je da djeca upijaju kao spužve, a takve poruke kasnije dovode do toga da se žene objektificiraju", rekla je ova umjetnica.

Na pitanje, treba li bećarac, koji je na UNESCO-vom popisu nematerijalne kulturne baštine, rekla je da ne. "Pa bećarac ne bi trebao nestati s tog popisa. Bećarac ostaje naša baština, ali vrijeme je da propitamo svoju tradiciju", rekla je.