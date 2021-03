UMJESTO AUTOM – BRODOM; Zatvara se državna cesta D70, a građani u problemima: ‘Razdužuje nam se put, teži su nam uvjeti…’

Alternativnim cestovnim pravcima stanovnici zaleđa umjesto pet minuta, do Omiša će se voziti i do sat vremena

Zbog radova na izgradnji obilaznice Omiš, a koji uključuju i miniranje te obaranje nestabilnih kamenih blokova s litice, državna cesta D 70 već se povremeno zatvara. Iako je promet još uvijek moguć, mještani omiškog zaleđa od danas mogu koristiti i brodice preko Cetine.

Brodicom na posao ili u školu uskoro postaje svakodnevica za stanovnike Omiškog zaleđa, a polazak je svakih 15 minuta te će brodovi prometovati Cetinom od 5 do 23 sata svaki dan.

PROMET IZMEĐU OMIŠA I ZALEĐA ZATVOREN OD 10. OŽUJKA DO LJETA: Predstavnici mjesnih odbora i poduzetnika nisu zadovoljni

Do Omiša će se voziti sat vremena

“To ide jako brzo, dvije brodice, jedna gore druga dole to može se napraviti 6 izmjene u jednome satu. To ide bez problema”, izjavio je Ivica Vlahović, vlasnik brodica, za RTL.

“U samu subotu 13. 3. zatvorit ćemo u potpunosti cestovni pravac, znači državnu cestu D 70 i onda će osim osiguranih brodica, još alternativni cestovni prijevoz biti preko Pavića mosta na istoku i Žrnovnice na zapadu“, kazala je Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta.

Alternativnim cestovnim pravcima stanovnici zaleđa umjesto pet minuta, do Omiša će se voziti i do sat vremena. Za roditelje s djecom to dodatno komplicira život.

“Evo, nećemo za početak ići na treninge. Odustat ćemo od toga dok ne prođe ovo i to nam je jedino rješenje. Školu i vrtić moraju pohađati, jer nema tko čuvati”, rekla je Sanja Mandić iz Zakučac.

OMIŠANI BLOKIRALI CESTU KAKO BI ODGODILI ZAUSTAVLJANJE PROMETA: Ne žele nastavak radova na obilaznici, traže probijanje tunela

Regulacija prometa vrijedi do srpnja

“Razdužuje nam se put, teži su nam uvjeti, ali smo se spremni žrtvovati i truditi i izdržati neka se napravi. Da bude danas sutra bolje, ako ne nemam onda našim potomcima“, izjavio je Jakov Juginović, vlasnik prijevozničke tvrtke.

Zbog posebnih okolnosti pacijentica iz Zakučca ubuduće će na dijalizu dužim putem do Makarske.

“Sat vožnje dole, četiri sata na dijalizi, ali što se mora izdržati, nema drugog izbora”, komentirao je Milenko Ljubić, suprug pacijentice iz Zakučca.

Posebna prometna regulacija vrijedit će do početka srpnja, a dotada stanovnici omiške zagore morat će putovati ili okolnim putevima ili besplatnim brodicama do Omiša.