UMIRU LJUDI KOJI SU CIJELI ŽIVOT BILI ZDRAVI; Za život se bori i djevojka (20) s Downom: ‘Nažalost, smrt nam je ovdje sastavni dio posla…’

‘Najgore je kada se danima borite da pacijent preživi, i kada mislite da su stvari konačno krenule na bolje. No, u jednom trenutku se stanje toliko pogorša…’, govori pročelnica Zavoda za hitnu i intezivnu medicinu Tatjana Kereš

Nekad su uglavnom stariji ljudi punili bolničke kapacitete, a sada sve više mladih ljudi leži u bolnicama zbog koronavirusa i umiru ljudi koji su cijeli život bili zdravi. Pročelnica Zavoda za hitnu i intezivnu medicinu Tatjana Kereš, rekla je za 24sata da je u KB Dubrava na respiratoru trenutno 47 bolesnika.

‘Mnogi ni ne slute da se njihovi najdraži više nikada neće vratiti iz bolnice’

“Kada vam umre dvadeset pacijenata u jednom danu, teško je. Koliko god vi bili profesionalni, na koncu ste samo čovjek. Morate osjetiti emocije jer svi ti pacijenti su nečiji roditelji, djedovi, bake, pa i djeca. Najteži je onaj trenutak kada trebate nazvati obitelj kako bi im javili da je netko od njihovih najmilijih preminuo. Jako je emotivno jer većina njih, svoje članove obitelji posljednji put vidi prije odlaska u bolnicu, kada ni ne slute da se iz nje više nikada neće vratiti.

Nažalost, i smrt nam je ovdje sastavni dio posla. Najgore je kada se danima borite da pacijent preživi, i kada mislite da su stvari konačno krenule na bolje. No, u jednom trenutku se stanje toliko pogorša da se jednostavno više ništa ne može učiniti kako bi mu spasili život”, rekla je Kereš.

Dnevno kroz Hitan prijem KB Dubrave prođe oko 70-ak ljudi, a više od polovice njih mora biti hospitalizirano. Dolazi sve više mladih ljudi, od dvadeset do šezdeset godina s izuzetno teškom kliničkom slikom, ljudi koji su prije zaraze bili potpuno zdravi.

Težak prizor na intenzivnoj

Ekipa 24 posjetila je odjelu za intezivnu njegu gdje je u sobi zatekla desetak najtežih bolesnika, na prvi pogled, sve mladi ljudi. U krevetu leži djevojka od oko 20 godina s Downovim sindromom, u potpuno nesvjesnom stanju.

“Iz njenih usta virile su cjevćice, na njenom tijelu mnoštvo žica spojenih s aparatima koji ju održavaju na životu. Spavala je, potpuno nesvjesna okoline oko sebe. Tko zna koliko je tu već dugo. Pored nje, žena od nekih 40-ak godina u polusvjesnom stanju. Samo nas je pogledala, njeno lice izgledalo je umorno, a njen pogled je bio potpuno odsutan. Prizor koji nas je dočekao bio je izuzetno težak. Svi teški bolesnici koji leže na intezivnoj, najčešće ne znaju gdje su, a neki se ni ne sjećaju perioda kada su boravili na intezivnoj njezi”, piše 24sata.

Kereš se prisjetila jednog pacijenta koji će joj uvijek ostati u pamćenju.

“On je jako dugo vremena proveo ovdje u bolnici i dugo je bio na respiratoru. Težak slučaj. No, uspio je pobijediti Covid. Njegova obitelj nam je u znak zahvale napravila tortu, što nas je sve oduševilo, no najviše nas je ganulo kada smo vidjeli da je nekoliko mjeseci nakon što je izašao iz bolnice, opet krenuo trčati po Maksimiru. Čovjek koji je proveo toliko vremena na respiratoru… On je dan danas dobro i to je nama najveća nagrada. Koliko god nekad bude teško, kada su ovakve situacije, to nas zaista ispuni”, rekla je Tatjana za 24sata.

