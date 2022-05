Umirovljenicima se u rujnu ove godine sprema najveće usklađivanje mirovina u proteklih 30 godina, piše portal Mirovina.hr. Usklađivanje mirovina u drugom dijelu godine vrlo vjerojatno će oboriti rekord iz 2008. godine kada je iznosilo 4,05 posto. Iako je još rano za prognozirati, trenutačno dostupni podaci Državnog zavoda za statistiku ukazuju na to da bi usklađivanje trebalo iznositi 5,75 posto.

Na prosječnu mirovinu od 2.701 kunu rast bi bio oko 155 kuna. Tako u ovom trenutku pokazuje projekcija Željka Šempera iz Hrvatske stranke umirovljenika, koji već dulji niz godina prati službene podatke i prognozira usklađivanje mirovina.

Dobru vijest prati hladan tuš - inflacija

No, nakon ove vijesti slijedi - hladan tuš, piše Mirovina.hr. Naime, glavni motor rasta ovog usklađivanja bit će inflacija koja nikako nije dobra za ljude s niskim prihodima, a to su u prvom redu umirovljenici. Godišnja inflacija u travnju u odnosu na prošlogodišnji travanj dosegnula je 9,4 posto, a kada se zbroji prvo ovogodišnje usklađivanje (2,24 posto) i hipotetskih 5,75 posto dolazi se do tek 8 posto rasta. Prevedeno – kupovna moć će čak i u slučaju ovakvog usklađivanja biti manja nego prošle godine.

S druge strane, piše Mirovina.hr, inflacija u narednim mjesecima može dodatno ubrzati, a u statistiku o rastu plaća u narednim mjesecima ući će i povećanje osnovice plaća u javnom sektoru. Prevedeno, umirovljenike bi moglo dočekati još povoljnije usklađivanje od 5,75 posto, no za konačni postotak treba pričekati sredinu kolovoza. Isplata se očekuje u rujnu.

Sprema se velika promjena za obiteljske mirovine

N1 piše kako se ovih dana očekuje i dugo očekivani prijedlog zakona o obiteljskim mirovinama. Riječ je o najvećem reformskom zahvatu u ovom mandatu Vlade, a najveća promjena koju donosi reforma jest da će korisnici obiteljske mirovine moći zadržati svoju mirovinu i koristiti dio mirovine preminulog partnera. Prema sadašnjim zakonskim odredbama, preživjeli partner može birati između svoje i 70 posto mirovine preminulog partnera.

Još se ne zna koliki dio mirovine će biti nasljedan, a po svemu sudeći, neće biti jedinstvenog postotka, nego će on ovisiti o visini mirovine preživjelog partnera (što niža mirovina, veći postotak nasljeđivanja) i duljini korištenja mirovine preminulog partnera (što je mirovina dulje korištena, postotak nasljeđivanja bio bi manji).

Povećanje obiteljskih, ali i minimalnih mirovina

Prema najavama, obiteljske mirovine od 1. siječnja iduće godine trebale bi biti veće za 10-15 posto. Očekuje se i povećanje obiteljskih mirovina za one koji nemaju vlastitu mirovinu, pa bi oni umjesto sadašnjih 70 posto mirovine preminulog partnera trebali dobiti 80 posto.

U sklopu "mini reforme" najavljeno je i povećanje minimalne mirovine za tri posto, a ona trenutno za godinu staža iznosi 73,3 kune. Najniže mirovine predstavljaju zaštitni instrument, a trenutačno ih koristi svaki četvrti umirovljenik u Hrvatskoj. Najčešće je riječ o ljudima koji su tijekom života primali plaće niže od 80 posto prosječne plaće te bi im mirovinski izračun zbog premalih doprinosa dodijelio premalu mirovinu.

Kako bi se popravio njihov položaj, uveden je institut minimalne mirovine koja može iznositi od 1100 do 3000 kuna, uz uvjet da su ostvarili minimalno 15 godina staža, piše N1.