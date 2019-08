UMIROVLJENIK KUPIO POS-OV STAN, A SAD GA IZNAJMLJUJE TURISTIMA: ‘Lopov i kriminalac nisam, moja je savjest čista. Moram si olakšati’

Jedan umirovljenik iz Fažane kupio je stan po povoljnijim uvjetima preko državnog projekta poticajne stanogradnje, pa ga je prenamijenio u apartman koji iznajmljuje turistima tijekom ljeta

Umirovljenik Bogoljub Rajković iz Fažane kupio je stan preko državnog projekta poticajne stanogradnje (POS) koji se nalazi u POS-ovoj zgradi u Ulici Matije Vlačića u Fažani, koja je useljena prije nepunih godinu dana, registrirao ga je kao apartman i sada ga iznajmljuje cijelo ljeto turistima, ostvarujući novčanu korist. Posjeduje kategorizaciju od nadležnih institucija i registriran je pri lokalnom uredu TZ-a, iako je namjena POS-ovih povoljnijih uvjeta bila poticati stanovanja, piše Glas Istre.

Kako piše taj list, upravo je Rajković bio jedan od glasnijih kupaca tih POS-ovih stanova koji su se prošle godine u kolovozu obratili medijima nezadovoljni što mjesecima kasni primopredaja ključeva. Rajković ne vidi ništa sporno u tome što je stan prenamijenio u apartman, a sve objašnjava time da si mora nekako olakšati otplatu kredita.

Otplaćuje dugove

“Svoj sam stan uredno registrirao kao apartman i odlučio ga iznajmljivati ovo ljeto jer si moram nekako olakšati otplatu kredita. Moram riješiti svoje dugove, jer ne želim nikome ostavljati probleme. Sam sam, imam mirovinu od 3.500 kuna, a stan sam kupio da ne budem više podstanar. Za to sam imao nešto ušteđevine, a za podizanje dva kredita pomogli su mi prijatelji. Od mirovine mjesečno moram izdvojiti dvije tisuće kuna samo za rješavanje tih obaveza. A gdje su tu još i režije i drugi životni troškovi. Upravo iz toga razloga još uvijek nešto i radim i sada iznajmljujem stan.

Opet su mi pomogli prijatelji kod kojih sam našao smještaj, a 1. rujna se vraćam u stan i neću ga davati u podstanarstvo jer to ne bi imalo smisla. Moja savjest je čista po tom pitanju, to zaista radim iz potrebe i ne smatram da je grijeh to što radim. Lopov i kriminalac nisam, a takvi, puni grijeha i zločina, slobodno šeću našim ulicama. Takve bi trebalo ganjati i sankcionirati, a ne mene”, smatra Rajković.

Općina je nemoćna

S druge strane, načelnik Općine Fažana Radomir Korać rekao je za Glas Istre da se apsolutno protivi aprtmanizaciji POS-ovih stanova jer se “šalje ružna slika onima koji su se javili za kupnju stana, ali nisu prošli iz nekog razloga”. Međutim, ističe Korać, ti su stanovi u privatnom vlasništvu, tako da Općina ne može ništa napraviti.

“Ni taj koji iznajmljuje stanove nema ništa od moje moralne osude takvog čina, ali neka zna da smatram da to zaista nije pošteno prema drugima. Svrha i cilj kupnje POS-ovih stanova trebali bi biti upravo stambeno zbrinjavanje, a ne ostvarivanje novčane ili neke druge koristi. Nedopustivo je da se koriste povoljniji uvjeti kupnje stana iz navedenog programa, a da se onda ti stanovi ne koriste za stanovanje”, smatra Korać.

