JAVIO SE UMIROVLJENIK IZ ZAGREBA KOJI SE OBOGATIO NA EUROJACKPOTU: ‘I dalje ću voziti stari auto, samo ću ga lakše popraviti’

U sretnom vikendu, koji je u dva dana u Hrvatsku donio dva milijunska dobitka u ukupnom iznosu od gotovo 32 milijuna kuna, sreću je imao i zagrebački umirovljenik koji je 4. svibnja na Eurojackpotu osvojio 5+1 dobitak vrijedan 2.903.305,57 kuna.

“Tko bi više izlazio iz kuće samo da odigra; ovako je puno jednostavnije”, kaže 68-godišnji Zagrepčanin koji se nekoliko puta pokušavao registrirati preko interneta i na kraju umalo odustao da ga okolina nije nagovarala da bude uporan. To se sada isplatilo.

“Do sada sam osvajao niže dobitke na Eurojackpotu, jednom sam imao četiri pogođena broja, a nekoliko puta po tri. Kad je postojala Sportska prognoza, to sam volio odigrati. No, to je bilo jako, jako davno i samo vam pokazuje koliko dugo igram. Uvijek igram dvije kombinacije quick pick za 30 kuna, a osim Eurojackpota igram i Loto 7/39”, priča umirovljenik koji i za Loto 7/39 ima svoju omiljenu kombinaciju brojeva.

Sad kad je dobio milijunski iznos kaže plan je da plana nema. “Nastavljam živjeti istim stilom života i navike neću mijenjati. I dalje ću voziti stari auto, samo ću ga sada lakše popraviti. Igrat ću kao da nisam osvojio, a ovaj iznos bit će na sigurnom i koristit ću ga po potrebi. Ono što me najviše veseli je osjećaj sigurnosti za budućnost i to što više ne moram misliti o tome hoće li mi mirovina biti dostatna za taj mjesec ili ne”, ispričao je 68-godišnjak dodajući kako nikome nije rekao da je osvojio zgoditak, a da će tako i ostati.