UMIROVLJENIČKOM PARU SJELA OVRHA OD 100.000 KUNA: ‘Sin nam je mrtav, snaha nam ne dozvoljava da viđamo unuke, ali novac traži’

Umirovljeničkom paru Kišur ovih je dana sjela ovrha od 100.000 kuna zbog alimentacije za troje unučadi.

Zbog alimentacije za troje unuka Slavica (69) i Josip Kišur (80) iz Sesveta ovršeni su prošli mjesec za sto tisuća kuna. Riječ je o dugu koji stoji od 2013. godine i taj je iznos dosegao uz uračunate kamate.

Večernji list piše kako je to jedinstven slučaj jer Slavičin i Josipov sin nije otišao od svoje djece i zanemario brigu o njima, već je poginuo. “Jedno je kad osude baku i djeda roditelja koji se ne brine za svoju djecu nakon razvoda, ali naš je sin poginuo, a unučad nam je ostvarila obiteljsku mirovinu po pokojnom ocu i dječji doplatak”, priča Slavica koja ima mirovinu od 1500 kuna, dok njen suprug prima 3400 kuna.

Isprva je ona morala plaćati uzdržavanje 600 kuna no to je sud ukinuo, dok njen suprug mora plaćati 900 kuna mjesečno. Pritom unuke ni ne viđaju. Na to imaju pravo prema presudi, no ne žele je pokretati jer bi to značilo da bi djecu silom dovodili na susrete s djedom i bakom.

“Došla bi policija, takav golemi stres ne želimo priuštiti djeci”, kaže baka Slavica.

Tražili da viđaju unučad pa dobili tužbu

Dok im je sin bio živ, sa suprugom i troje male djece živio je u istom dvorištu, a 13 dana nakon što je poginuo, 2007. godine, snaha se odselila svojim roditeljima i zabranila svekrvi i svekru viđanje unučadi.

Baka i djed zatražili su i sudski dobili odluku o viđanju. Djecu su viđali sve dok ih snaha nije prestala dovoditi, a kad su zatražili da se susreti nastave, snaha je zatražila uzdržavanje.

Obveza bake i djeda da umjesto roditelja koji ne uzdržava svoje dijete uvedena je u Obiteljski zakon 2003., a propisana je i postojećim Obiteljskim zakonom iz 2015.

No, brojni umirovljenici se danas na nju žale Sindikatu umirovljenika jer zbog malih mirovina i sami jedva preživljavaju.