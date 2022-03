Oko 720 tisuća umirovljenika uskoro će dobiti energetski dodatak, javlja RTL. Riječ je o jednokratnoj novčanoj pomoći koja će biti isplaćena onima čija mirovina u ožujku nije bila veća od 4000 kuna.

"To je jednokratna pomoć, ne? A dalje? Potrošit ću ga na namirnice i to“, kaže Vladimir iz Zagreba.

"Ajoj meni, sama sam i onda moram sve platiti. lako budem potrošila“, rekla je Marica iz Zagreba.

"Platit ću grijanje“, kazala je Slavica iz Zagreba.

Oni koji imaju veće mirovine, dobit će manje i obrnuto, baš kao što je bilo s covid dodatkom. Oni s mirovinom od 3 do 4 tisuće kuna dobiti će 400 kuna dodatka. Oni čija je mirovina od 2 do 3 tisuće kuna 600 kuna. 900 kuna dobit će umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu 1500 do 2000 kuna, a 1200 kuna oni čija je mirovina ispod 1500 kuna.

Umirovljenici koji imaju mirovinu iz inozemstva, morat će dokazati da ona, kad se zbroji s hrvatskom mirovinom, ne prelazi 4000 kuna.

Dodatak zaštićen od ovrha

"Korisnici hrvatske mirovine ne trebaju ništa dostavljati. Njima će se dodatak isplatiti automatski najkasnije u svibnju dok oni koji primaju inozemnu i hrvatsku mirovinu moraju dostavljati takav dokaz“, rekla je Maja Čarakun iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U travnju umirovljenicima stižu i zaostaci. "Prosječno usklađenje je 60 kuna što znači, uz tromjesečne zaostatke, da će dobiti 180 kuna. Nakon toga će dobiti i ovaj energetski dodatak“, izjavio je Silvano Hrelja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.

Energetski dodatak biti će zaštićen od ovrha, što znači da će i umirovljenicima pod blokadom u cijelosti sjesti na račun.