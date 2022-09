ČETIRI PLATNA RAZREDA / Zna se kada umirovljenicima stiže jednokratni energetski dodatak: Čak 690.000 ljudi primit će od 400 do 1200 kuna

Umirovljenici s mirovinama do 1.850 kuna dobit će 1.200 kuna energetskog dodatka, oni s mirovinama do 2.350 kuna dobit će 900 kuna, oni s 3.350 kuna dobit će 600 kuna, a oni čije su mirovine do 4.360 kuna dobit će 400 kuna