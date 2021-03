ČAK 800.000 HRVATSKIH GRAĐANA TREBALO BI DOBITI DODATAK! Mnogi su u nevjerici: ‘Ako nije aprilska šala, onda je…’

Prijepora nema, glavne stvari su dogovorene – Navodno će umirovljenici s najnižim primanjima trebali bi dobiti skoro jednu cijelu dodatnu mirovinu: ‘Svakako za one koji su zanemareni, socijalno isključeni i siromašni, a to je u najmanju ruku u Hrvatskoj 800 tisuća umirovljenika’, poručuje predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske

Postoji i jedna pozitivna stvar oko Covida, a to je Covid dodatak. Njega će, čini se, dobiti oko 800 tisuća hrvatskih umirovljenika. Prijepora nema, glavne stvari su dogovorene, kažu iz Sindikata umirovljenika, javlja RTL. Umirovljenici s najnižim primanjima trebali bi dobiti skoro jednu cijelu dodatnu mirovinu. “Ako nije aprilska šala onda je… Puno će vam to značit? Pa bome da da. U ovoj situaciji s obzirom da je stvarno naj, naj niža”, kaže umirovljenica Milena Kumer.

“Svakako za one koji su zanemareni, socijalno isključeni i siromašni, a to je u najmanju ruku u Hrvatskoj 800 tisuća umirovljenika. Covid dodatka treba biti i bit će ga”, poručuje predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna A. Petrović. “Imate obećanje? Imamo čvrsta obećanja. Zna li se o kakvim je iznosima riječ? O tome, zasad je dogovoreno da nećemo izlaziti u javnost, ali bit će svakako dobar dodatak za one koji su najsiromašniji”, kazala je Petrović.

Tko će imati pravo na dodatak?

Covid dodatak, kako sada stvari stoje, ne bi ipak dobili svi umirovljenici, ali RTL neslužbeno doznaje da bi oni čija je mirovina manja od 4000 kuna. Oni s najmanjom, dobili bi najviše, a o detaljima se još razgovara s Maticom, Sindikatom i strankom umirovljenika. “Moramo biti svjesni, s druge strane, fiskalnih ograničenja našeg proračuna. Moramo biti svjesni koliki je to trošak na rashodovnoj strani proračuna”, rekao je ministar Josip Aladrović.

Koliko god dobili umirovljenicima će puno značiti. “Ono što mi treba. Tekući problemi. Ako vam treba, na primjer, ide vam bojler, ide vam šporet. Morate. A čujte, i majstori koštaju u današnje vrijeme”, kaže umirovljenik Bruno Franović.

S isplatom Covid dodatka se odugovlači, smatra dio umirovljenika, do pred lokalne izbore. “Ovo je jedan, jedna vrsta dodatka kakva nije nepoznata u mnogim europskim zemljama tako da može biti poznata i nama i ona zaista nema nikakve veze s trenutnom političkom situacijom”, poručuje Aladrović.

Evo kad dodatak mogu očekivati hrvatski umirovljenici. “Nakon desetog travnja idu izračuni i isplate Covid dodatka”, kaže Petrović.