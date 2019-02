UMIROVLJENICA POSTALA ČLANICA BANDIĆEVE STRANKE, A DA TO NIJE NI ZNALA: Zapanjila je kuverta u poštanskom sandučiću

‘Nisam se nikome javila ni prijavila niti igdje išta potpisala. Kojim pravom su me učlanili? Ne znam bih li nazvala tu gospođu da je pitam zašto mi je to dostavila. Jako me je uznemirila jer očito ima neke podatke o meni. Razmišljam da sve prijavim policiji, jer to je zadiranje u moju privatnost’, kaže zagrebačka umirovljenica koja je misteriozno postala članica Bandićeve stranke

Zagrebačka umirovljenica Ana Pedišić (74) ostala je šokirana kada je prošli četvrtak iz poštanskog sandučića izvadila kuvertu u kojoj je pronašla člansku iskaznicu Stranke rada i solidarnosti Bandić Milan 365 sa svojim imenom i članskim brojem 012482. Uz iskaznicu je dobila i posjetnicu Verice Ivanko koju, tvrdi Pedišić, ne poznaje.

“Nikada se nisam bavila politikom niti mi pada na pamet da bih bila članica ijedne političke stranke. Nisam se nikome javila ni prijavila niti igdje išta potpisala. Kojim pravom su me učlanili? Ne znam bih li nazvala tu gospođu da je pitam zašto mi je to dostavila. Jako me je uznemirila jer očito ima neke podatke o meni. Razmišljam da sve prijavim policiji, jer to je zadiranje u moju privatnost”, ispričala je 74-godišnjakinja za Jutarnji list.

‘Ja sam to samo proslijedila’

Verica Ivanko, pak, na čelu je Bandićeve stranke u Mjesnom odboru u Dugavama i to već drugi mandat i tvrdi kako je na stranačkom sastanku dobila desetak stranačkih iskaznica, među kojima i ovu za Anu Pedišić. Dao joj ih je Alen Bitići, odgovoran za gradsku četvrt Novi Zagreb istok.

“Ja sam to dobila i samo proslijedila. Imam još kuverata koje moram odnijeti na adrese. Zašto me gospođa nije nazvala da me pita o čemu je riječ? Nemam pojma ni tko je ona. Stranka mi pošalje iskaznice za članove koji žive u Dugavama i jednostavnije mi je odnijeti im u poštanski sandučić nego da oni dolaze k meni. Zato im u kuverti ostavim posjetnicu da mi se mogu javiti i pitati ako ih nešto zanima. Nitko me još nije nazvao niti se bunio”, kazala je Ivanko izražavajući žaljenje zbog uznemiravanja, ali i poručujući Pedišić da se ispiše ako ne želi biti član.

Potpisom se prebacila iz jedne stranke u drugu?

I Bitići potvrđuje kako je samo proslijedio iskaznicu te navodi da je Pedišić nije mogla dobiti, ako nije potpisala pristupnicu. Pritom dodaje gledajući u evidenciju kako je Pedišić 28. prosinca 2017. kao članica ugašene Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske (SMSH), koju je vodila Bandićeva suradnica Višnja Fortuna, svojim potpisom pristala da je se prebaci u BM365.

Pedišić, pak, na to odgovara da za tu stranku ni za Višnju Fortunu nikada nije čula i da nikada nije bila član ničega osim Matice umirovljenika.