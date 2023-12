Talijanka (88) je završila na intenzivoj njezi nakon što je saznala da mora platiti račun za vodu. Iznos računa? Nevjerojatnih 15.339 eura! Nesretna žena dala je dozvolu za izravno skidanje novca s bankovnog računa, nakon što je polovicu novca već prebacila dobavljaču vode, piše Fenix magazin.

Žena se srušila te ju je hitna pomoć morala prevesti u bolnicu nakon što je snaha pročitala iznos računa.

Kasnije se ispostavilo da je umirovljenica trebala platiti svega 65 eura za razdoblje od kolovoza do listopada, no došlo je do pogreške radi neispravnog brojila ili greške u obračunu.

Obitelj umirovljenice razmišlja kako zaštititi 88-godišnjakinju. BIlo je govora o angažiranju odvjetnika kako se ovako nešto više ne bi ponovilo.

“Razgovarat ćemo što ćemo učiniti. Ova priča se ne smije ponoviti”, kazao je brat 88-godišnjakinje.

Dobavljač je umirovljenici uskoro poslao ispriku: “Jako nam je žao zbog onoga što se dogodilo gospođi. Ako se pokaže da smo mi napravili pogrešku, neće morati platiti ama baš ništa.”

Gospođi će svakako biti vraćen iznos koji je prepratila.

