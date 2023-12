Umirovljeni stolar Valent Štefojić sam je sagradio 34 metara visok toranj u Majurcu. Toranj mu se, kako kaže, pojavio u snu kada je prolazi kroz teško životno razdoblje. Govori kako ni sam ne zna koja je njegova krajnja svrha, ali da je taj san morao slijediti. Na svoj san je potrošio i preko 400 000 kuna.

"Poslije tog sna u sebi sam osjećao nevjerojatnu snagu. Radio sam toranj do iznemoglosti, od umora mi se treslo cijelo tijelo, ali bio sam zadovoljan i ispunjen. Toranj je bio moje poslanje i jedina preokupacija tri godine, a nitko mi nije podao niti jedan čavlić, u potpunosti sam ga sam izradio", kaže Valent za Podravski.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Moj život je završen'

No, njegov toranj je srušen te Valent govori da ga je to jako potreslo. Naime, planirao je da on bude lokalna atrakcija na kojoj bi svaka etaža imala svoju boju.

"Meni je život sad završen. Svejedno mi je hoću li sutra biti na ovom svijetu ili ne. Svi su gledali kako toranj raste i nitko nije reagirao. Drugog dana, kada sam završio s radovima i skinuo šalung, došla je inspekcija. Sumnjivo mi je to, željeli su me uhvatiti u neku mrežu. Koliko ću sad morati platiti rušenje…" govorio je Valent.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Toranj je nakon tri godine bio skoro završen, ali sad se veći dio mora ukloniti. Prema inspekcijskom rješenju, vidljivo je da je Valenta i ranije posjećivala inspekcija te zatvorila gradilište. No, to Valenta nije sprječavalo te je polako završavao svoj projekt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Riječkim studenima anatomija će odsad biti lakša: Dobili virtualni disekcijski stol, posljednje čudo tehnologije!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Građevinska inspekcija je naložila uklanjanje tornja, točnije inspektori su vrlo vjerojatno po prijavi izašli na teren i zaključili da je građevina opasna te da ju treba srušiti.

"Toranj je građen tako da ga gotovo nije bilo moguće kvalitetnije graditi. Cijela konstrukcija je armirani beton. Primjerice, kad je bio potres u Petrinji susjedi je popucala kuća. Na mojem tornju nije bio nikakvih posljedica, ostao je u potpunosti netaknut", objasnio je Valent Štefojić.