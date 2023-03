Umirovljeni hrvatski vojni pilot Ivan Selak komentirao je za Danas.hr RTL-a današnji incident između ruskog borbenog zrakoplova i američkoga drona iznad Crnog mora. Rusija tvrdi da je dron ugašenih transpondera letio blizu Krima te da se zbog oštrog manevra počeo nekontrolirano kretati, izgubio visinu i pao u more. SAD, pak, tvrde da je dron bio u rutinskom letu u međunarodnom zračnom prostoru i da su ga presreli ruski avioni.

'Jedni tvrde jedno, a drugi tvrde drugo'

"Jedni tvrde jedno, a drugi tvrde drugo. To je bilo za očekivati. Istinu znaju američki piloti koji su u bazi Sigonella iz nekog kontejnera vodili taj dron i istinu znaju ruski piloti koji su sudjelovali u ovom incidentu", kazao je Selak.

Riječ je, kaže, o dronu MQ-9 Reaper, izviđačko-obavještajnom dronu koji služi za špijuniranje.

"Reaper znači kosac. Ne onaj koji kosi djetelinu, nego kosac ljudskih duša, što znači da je i borbeni dron koji nosi naoružanje", objasnio je Selak.

'Amerikanci su se našli gdje nisu trebali biti'

Kao pilot, kaže, ne može biti nepristran u sukobu u Ukrajini.

"Na strani sam Ukrajinaca. Točno je da je dron letio u međunarodnom zračnom prostoru, ali u tom prostoru zadnjih godinu dana ne lete civilni zrakoplovi. U trenutku kada je srušen, ruska mornarica nemilosrdno je ispaljivala rakete na ukrajinske civilne i vojne položaje. Naravno, to što rade Rusi nije nikome razumno, ni polupametnome prihvatljivo. Amerikanci su se našli u tom trenutku tamo gdje nisu trebali biti. Nema razumijevanja za Ruse, ali vojno gledano, čudi me da se to nije i ranije dogodilo", smatra Selak.

'S vojnog stajališta to je razumljivo'

Od Krima do obala Turske, ističe on, svi civilni zrakoplovi su preusmjereni i lete 30 do 40 kilometara od turske sjeverne obale.

"Jedino zrakoplovi koji špijuniraju lete sredinom ili blizu Krima. Krim je ukrajinski teritorij. Nažalost, trenutno ga drže Rusi i to što oni rade jest neprihvatljivo, ali s vojnog stajališta meni je to, nažalost, razumljivo", rekao je Selak.