Umirovljeni general Ivan Tolj komentirao je inicijativu generala koji traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. Tolj je među generalima koji su otvorenim pismom poručili kako se ne slažu s pomilovanjem.

Umirovljeni general Tolj za Dnevnik Nove TV kazao je da su to "prokušane udbaško-kosovske metode" te je kazao da ga čudi da su generali šutjeli o pismu, a inače pričaju o svemu.

"Ako gledate ovaj udbaško-kosovski rukopis, on je evidentan i zato smo rekli da je to specijalna operacija i nalik je onome što se nama događalo početkom Domovinskog rata kad je udbaško-kosovska klika operirala po Hrvatskoj. Samo znate, vrlo je nezgodno ako vidite sličan rukopis 30 godina kasnije, u suverenoj i stabilnoj hrvatskoj državi.

Ovo nije bezazleno, ako se generali zloupotrebljavaju na ovaj način. Ako se unosi nemir u braniteljsku populaciju. ako se podvaja ponovno hrvatski narod, onda to nije bezazleno i to ljulja same temelje, sigurnosne temelje Republike Hrvatske", poručio je Tolj.

Podsjetimo, generali Ivan Tolj, Ivan Kapular, Andrija Hebrang, Žarko Tole i Ivica Primorac protive se pomilovanju Perkovića i Mustača te navode kako u vezi s postupkom kojim se traži pomilovanje za Perkovića i Mustača, "vide stare, prokušane kosovsko-udbaške metode koje siju razdor i podjele u hrvatskome narodu".