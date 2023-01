Dominko Radić heroj je koji je pokraj Dubrovnika spasio mladu Španjolku od utapanja. Ona je 23. osoba u čijem je spašavanju na moru dosad sudjelovao.

Kako je rekao za Dubrovački vjesnik, u spašavanje mlađe ženske osobe koja je upala u more među kamenje ispod zidina na lokaciji Tri čavla, kraj prve Buže, pozvala ga je Kapetanija, odnosno Služba 112.

"Uopće nisam bio na moru nego na 'Staroj košarci' s kučkima kad su me zvali da je netko upao u more i za koliko mogu doći. Nekad me zovu kad se ovako nešto dogodi jesam li blizu jer njima treba dulje da dođu. Rekao sam za pet minuta i odmah otišao u Porat, vezao kučke za klupu i u barku i došao do žene koja je već bila u hipotermiji. Došli su i vatrogasci sa svojim brodom, ali oni ne mogu prići tako blizu među stijene pa sam strankinji prišao ja svojom barkom.

Najprije sam izvukao ženu zajedno s vatrogascima, a onda smo vidjeli da treba spasiti i muškarca koji je bio s njome, a ostao na kamenu pokušavajući joj pomoći. Tako smo se vratili i do njega, pa onda i po njegovu bursu koju je prebacio na treći kamen i nije htio otić bez nje. Uglavnom, djevojka je bila već pothlađena i u padu s kamenja ozlijeđena, a kad smo došli Porat, na mulu je već bilo i ambulantno vozilo koje je oboje prevezlo u bolnicu", rekao je za Dubrovački vjesnik Dominko Radić.

Radić je umirovljeni dočasnik Hrvatske ratne mornarice, dobitnik Plave vrpce koji je više puta sudjelovao u akcijama spašavanja na moru ponekad i u pogibeljnim uvjetima. Inače, Radić je u veljači 2005. godine spasio mladića kad se odlučio okupati u olujnom moru na kupalištu Buža. Primijetio je mladića i uskočio u svoju barku te ga spasio. Zbog tog je spašavanja dobio i nagradu Ponos Hrvatske.