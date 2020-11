UMIROVLJENI BRIGADIR MIODRAG DEMO: ‘Sutra u Vukovaru nema mjesta politici, samo zajedništvu. A prema Srbima ne treba raditi kolektivnu krivnju’

‘Penava kao domaćin trebao bi osigurati svima mjesto i poštovati to. Od toga ne treba raditi dnevno politikanstvo. Tamo treba sutra doći kako god se ljudi zvali’, kazao je Demo o sutrašnjoj koloni sjećanja u Vukovaru

Umirovljeni brigadir Hrvatske vojske Miodrag Demo glavni je junak dokumentarnog filma “Demo” redatelja Branka Schmidta. O tom filmu, sudjelovanju u ratu, teškom ranjavanju te poratnim godinama i budućnosti Demo je govorio na televiziji N1 kazavši kako ga sudjelovanje u Domovinskom ratu čini sretnim znajući koliko je dao za domovinu.

“Ako imate obitelj koja razmišlja afirmativno o budućnosti, onda se sve može s ljubavlju, a tu posebno ulogu igraju tolerancija i razumijevanje. Nije badava izreka “ljubav pobjeđuje sve”. Sve nedaće koje sam prošao s obitelji, dobro smo prošli, mislim da smo sretna obitelj”, kazao je.

Ostavio dobar posao u Italiji i došao braniti nemoćne

Demo je prošao brojna ratišta, iza sebe ima 1600 dana ratnog puta, a ranjen je kod Banje Luke. O svemu tome kaže “bilo je i lijepih i ružnih trenutaka, ali to je rat”.

“Lijep mi je bio posao u Italiji, ali sam ga ostavio da branim nemoćne ljude ovdje od velikosrpske agresije i na to sam ponosan. U međuvremenu sam se oženio, dobio sina 1994. To je lijepa priča, formirali smo svoju obitelj, počeli živjeti u Zagrebu. Najbolje su one ljubavne ratne priče”, kazao je Demo.

Napominje kako se treba sjećati i neke stvari ne zaboraviti, ali i gledati u budućnost.

“Mi koji smo dijelove tijela ostavili za domovinu, psihološki stradali, svima koji su sudjelovali – kapa dolje. No, prostora za sjećanje ima i to država dobro radi, ali moramo gledati budućnost i djecu. Kao otac dvoje djece moram razmišljati o njihovoj budućnosti, gdje će raditi, kako će se školovati, što će biti od njih. Ova domovina toliko toga puno pruža, ima budućnost, ljudi trebaju ostati uz dobre zakone i mjere. ‘Ajmo razmišljati samo pozitivno”, kaže.

‘Branitelje bi danas trebalo zvati ratnim veteranima’

Na snimanje filma pristao je, kaže, jer donosi realnu sliku rata, a Schmidt fa je na snimanje nagovarao tri godine.

“Ovaj film govori sve, trebaju ga svi vidjeti, šalje poruke ljubavi, mira, tolerancije i zajedništva. To nam treba. Nema svađe, moramo zajednički graditi ovu zemlju, dovesti je na višu razinu”, poručio je Demo na N1.

Smatra da bi branitelje danas trebalo zvati veteranima, jer je to naziv koji koriste sve veteranske organizacije u svijetu.

“Mi smo branili domovinu, nikoga nismo napali, moramo se ponašati prema standardima EU i svijeta. Veterani apsolutno da, to je međunarodno priznata riječ, to mora biti tako”, kaže.

‘Mene je rad digao i vratio, meni su noge stradale, ne glava’

Kao velik problem branitelja koji su pali u apatiju i depresiju Demo ističe prerani odlazak u mirovinu. Tl bi, kaže, trebale riještiti institucije države.

“Brojao sam svoje gelere, ali moramo poštovati institucije i one moraju raditi svoj posao. Ja bih zakon doradio još malo. Kad je ministar Tomo Medved prije pet-šest godina radio izmjenu zakona, upozorio sam da treba ljudima dati više prostora za rad. Mene je rad digao i vratio, meni su noge stradale, ne glava. Već 20 godina vodim ured za branitelje grada Zagreba, tu sam ispunjen. Tisuće ljudi je trebalo zaposliti, a ne im dati novac i umiroviti ih. Radio sam baš kontra toga, da radim od ljudi poduzetnike, da dobiju posao, oni se odmah bolje osjećaju”, ispričao je Demo na N1.

Osvrnuo se i na sutrašnju obljetnicu u Vukovaru te upute Nacionalnog stožera oko sudjelovanja u koloni sjećanja. One se, kaže, moraju poštovati.

“Ajde u Njemačku otiđite pa se ponašajte onako kako ne smijete. A politici tu nema mjesta. Političari se trebaju doći pokloniti kao svi ostali. Ja ću sigurno otići, ali ću poštovati sve mjere i moramo se tako odnositi. Ne budemo li vertikalno poštovali institucije, to ne ide nigdje, ide u krivom smjeru. Borili smo se za demokraciju da poštujemo sve. Možeš biti biran i birati. Svake četiri godine imate olovku i papir pa birajte. Regule se moraju poštovati. Sutra je vrijeme za zajedništvo, to se ne smije dovoditi u kontekst politike. Vukovar je simbol obrane RH i tako se odnosimo prema njemu, pijetetom i poštovanjem”, kazao je.

‘Penava kao domaćin to ne bi trebao raditi’

Komentirao je i izjavu gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je dolazak državnog tajnika Zvonka Milasa s delegacijom Srpskog narodnog vijeća na polaganje vijenaca u Dunav za srpske civilne žrtve ocijenio skandaloznim. Demo se en slaže s Penavom.

“Ne bi to trebao raditi. On je kao domaćin trebao osigurati svima mjesto i poštovati to. Od toga ne treba raditi dnevno politikanstvo. Tamo treba sutra doći kako god se ljudi zvali. Milošević je potpredsjednik Vlade i došao se pokloniti žrtvi. Čim je došao položiti vijence, priznao je što je velikosrpska agresija napravila u Vukovaru. Svaki hrvatski državljanin, kako god se zvao i koje god nacionalnosti bio, hrvatski je državljanin. Plaća poreze i mora poštivati zakone RH. Ne trebamo raditi kolektivnu krivnju prema Srbima, puno je Srba bilo u Domovinskom ratu. Koliko je njih i Bošnjaka poginulo. Moramo ih poštovati jer su nosili pušku za obranu Hrvatske”, zaključio je Demo.

