UMIROVLJENA LIJEČNICA ŽELI POMOĆI: ‘Držite maske k vragu! Pa to bi i bedak shvatil. Neki čak bolje izgledaju s njom’

Vesna Imerović, umirovljena liječnica koja je radila i za vrijeme rata, stavila se na raspolaganje za pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa. “Ne znam da li se vraćam radu, ali ako me budu trebali – uvijek sam tu”, rekla je Imerović u razgovoru za N1.

Imerović tvrdi da Nacionalni stožer civilne zaštite dobro radi svoj posao te da je na građanima da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera. Smatra da Stožer nema veze s tim što imamo situaciju s velikim brojem zaraženih.

“Ljudi stvarno trebaju znati da trebaju nositi masku, ne jer je to nečija fiks-ideja, nego jer je to virus na koji smo sasvim neotporni. Jasno da su stariji u domovima ugroženi, ali mladi također imaju mnoge bolesti kojima su imunokompromitirani. Nositi masku – pa to nije problem, o tome ne treba toliko raspravljati. Da na početku epidemije nismo nosili maske i imali lockdown, ne bismo imali nikakav turizam. Svi se moramo čuvati, držite maske k vragu! Neki čak bolje izgledaju s maskom”, našalila se doktorica Imerović.

Problem su druženja

Dodala je kako misli da problem nisu ni škole, ni tramvaji, nego druženja koja možda nisu ni velika. “Mlad i zdrav će lako preboljeti bolest, a netko kome je imuni sustav kompromitiran… Svi smo ugroženi. Koliko puta moramo ponoviti da ljudi trebaju nositi maske, pa to bi i bedak shvatil”, rekla je.

Rekla je da njoj ego ne bi branio da radi bilo što, kada je u pitanju njezin potencijalni angažman u sustavu zdravstva. “Spremna sam raditi bilo što pa makar i raditi na pozivanju oboljelih i njihovih kontakata”, kazala je liječnica koja želi pomoći.

