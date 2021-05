‘UMIREMO VIŠE NEGO U RATU…’; Državni tajnik: ‘Ono što je onda bilo oružje, danas je cjepivo. Nema druge za povratak u normalu’

‘Naš zadatak je procijepiti što veći broj građana RH i mi smo spremni procijepiti apsolutno sve građane, a kamoli one koji to žele, i nadam se da će njih biti doista puno’, kazao je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić

O tome hoće li se uz sadašnju dinamiku cijepljenja uspjeti ostvariti obećanje premijera Andreja Plenkovića o više od dva milijuna cijepljenih do kraja lipnja, govorio je u RTL Direktu državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić.

“Naš zadatak je procijepiti što veći broj građana RH i mi smo spremni procijepiti apsolutno sve građane, a kamoli one koji to žele, i nadam se da će njih biti doista puno. Kada pričamo o 55 posto procijepljenih, pričamo o ljudima, ne o dozama. Pričamo o nekom minimalnom cilju od 55 posto procijepljenog pučanstva. Naša želja je procijepiti što više jer cijepljenje je jedini način da zaštitimo sebe, svoje obitelji i sve oko sebe. Ako shvatimo da je cijepljenje jedini način za oporavak naše zemlje i svijetlu budućnost, onda će to biti svi građani RH. Imamo dovoljno doza, odnosno doći će”, kazao je.

‘Drive-in je ugodniji način da se ljudi cijepe’

No, Bašić je u ponedjeljak, na otvorenju punkta za drive-in cijepljenje u Virovitici izrazio nezadovoljstvo odazivom građana na cijepljenje. No, kaže kako ne misli da su građani krivi. Štoviše…

“Nisam bio nezadovoljan, dapače, bio sam jako zadovoljan. Otvorila se nova mogućnost našim građanima da se na jedan, po meni, ugodniji i ljepši način cijepe. A žalosti me činjenica da je zasad jako malo ljudi iskazalo interes da se cijepe i nadam se da će u kratkom sljedećem periodu biti više ljudi”, ponovio je Bašić prethodno rečeno.

Ono što je u ratu bilo oružje, danas je cjepivo

Na pitanje voditelja koliko je građana prijavljeno u sustavu Cijepise, Bašić je kazao da ih je nešto više od 200 tisuća, od kojih je procijepljeno nešto više od 50 tisuća. Taj broj se, kaže, zanemarivo povećava, dvije-tri tisuće dnevno.

“To me žalosti. Doista ne postoji niti jedan drugi način da vratimo svoj život u normalu osim cijepljenja i to moramo shvatiti. (…) Zaboravljamo ili ne želimo prihvatiti činjenicu da je svakodnevno veliki broj mrtvih, puno veći nego što je bio za vrijeme rata. Ne znam dan u kojem je stradalo više od 50-60 ljudi od rata. To je nama sad svakodnevica. Tada nitko nije trebao objašnjavati ljudima da trebamo uzeti oružje i braniti se. Danas je to oružje cjepivo. Tada nitko nije trebao reći kada zvone sirene za uzbunu, da idemo u sklonište, a danas to trebamo naglašavati”, zaključio je Bašić.

‘Ništa ne zapinje s cijepljenjem’

Na opasku voditelja da građani više ne znaju trebaju li se prijaviti u sustav CijepiSe, javiti svome liječniku ili čekati, poput turističkih radnika, da ih tvrtka pošalje na cijepljenje – Bašić je kazao da svi koji se žele cijepiti, mogu tu želju iskazati na više načina.

“To je putem osobnih računala u sustav CijepiSe ili putem pozivnih centara (besplatni broj 0800 011) ili putem obiteljskih liječnika, a vrlo brzo će biti omogućeno i putem sustava e-građani”, rekao je Bašić.

A na pitanje zašto toliko oscilira broj cijepljenih od dana do dana, kazao je kako to ovisi o županijskom planu procjepljivanja.

“Svaka županija ima svog koordinatora i ovisno o potrebama i mogućnosti na terenu oni rade određene planove”, kazao je Bašić te dodao da ništa “ne zapinje”.

