Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je imao nezgodnu situaciju nakon prigodnog obraćanja medijima. Naime, kada je završio svoje obraćanje na otvorenju sajma "Modular Homes Expo", poskliznuo se niz stepenice, no nekako je uspio održati ravnotežu te se na kraju sam sebi dobro nasmijao i podnio situaciju kao da ništa nije bilo.

Milanović je zaradio veliki pljesak publike.

Ovo nas je podsjetilo i na ranije Milanovićeve nezgode, posebice onu kada je, dok je bio premijer, pao s oklopnog vozila Patrije. No i tada je brzo ustao, obrisao prašinu i nastavio dalje. Tada je čak i dao komentar na svoj gaf. "Dobro sam, nisam se ozlijedio. Nesmotreno je to bilo s moje strane, ne preporučujem to drugima, pravio sam se važan" prokomentirao je tada Milanović.