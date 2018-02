UMALO SE POTUKLI NA ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI: Župan prijetio šefu oporbe: ‘Bum te opandrčil!’; u svađu se uključio i dožupan: ‘Ja bum te branil!’

Jedan drugom spočitavaju nezavidne komunikacijske vještine, a sve je kulminiralo krajem jučerašnje sjednice.

Koprivničko-križevački župan Darko Koren jučer je na kraju četverosatne sjednice Županijske skupštine šefu oporbe, Željku Vugrincu (SDP), doviknuo – ‘Bum te opandrčil!’ Ova Korenova reakcija uslijedila je nakon što je Vugrinec Koreno spočitao probleme u radu Županijske uprave za ceste.

‘Ne bu, ja te bum branil’, viknuo je Vugrincu dožupan Darko Sobota koji je sjedio kraj Korena.

Dobacivali si cijelo vrijeme

Kako piše Podravski.hr, to je bila kulminacija verbalne paljbe koju je župan tijekom cijele sjednice izmjenjivao s oporbenim članovima skupštine koji su cijelo vrijeme podsjećali na Korenovog kuma Mladena Jozinovića, javnosti poznatog kao pohlepnog direktora Piškornice koji si je isplatio milijunski bonus.



Korena su prozivali zbog, kako kažu, kupovine većine u skupštini, na što je on rekao kako je razina rasprave dno dna. Dobacivanja iz klupa protezala su se cijelom sjednicom.

Vugrinec, kojem je Koren prijetio opandrčenjem, podsjetio je župana na obećanjem kojim će podnijeti ostavku ako u Koprivnici ne budu izgrađene brza cesta i obrtnička škola te mu je dobacio kako je većinu u Skupštini osigurao ‘kupnjom prebjega iz redova HSU-a i HNS-a’.

Obojica tvrde da su u pravu

Jučerašnje ekscese danas je komentirao i sam Vugrinec.

‘Ne podržavam takvu komunikaciju, ali moram reći kako to nisam doživio kao ozbiljnu prijetnju i nadam se da je bilo izrečeno u žaru borbe. No, takve riječi svakako ne priliče jednom županu. Na zadnjoj sjednici Koren je definitivno pretjerao. Doslovce je žestoko izvrijeđao oporbu. Riječima poput majmuni ili debili nikako nas ne bi smio častiti. Ljestvicu lijepog ponašanja spustio je na dno. Zašto? Očito istina boli, očito mu smeta što stalno podsjećamo kako je dopustio da se isplati bonus njegovu kumu u Piškornici i očito mu smeta što smo tijekom njegovog izvješća o radu konstatirali kako nije ništa napravio u svojih deset godina ukupnog mandata’, rekao je Vugrinec za Podravski.hr.

Koren pak smatra da je Vugrinčevo ponašanje ispod razine kulture demokratske rasprave.

‘Evo, u trećem sam mandatu kao neposredno izabrani župan i vidim kako je svaka nova generacija esdepeovaca gora od prethodne. Taman kad misliš da ne može gore, onda dođu novi esdepeovci i gori su od prethodnih. To što Vugrinec vrijeđa, to kako i što govori još ne proizvodi moju reakciju, a moglo bi. On pretjeruje u svojim izjavama i mogao bih se drugačije njime pozabaviti, ali o tome još razmišljam’, kaže Koren i dodaje da misli na pravne korake.