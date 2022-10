Do sada je na promociju uvođenja eura u Hrvatskoj potrošeno 25 milijuna kuna - od letaka i brošura do call centara i reklamnih spotova. No, je li kampanja doprla do građana? Evo što su rekli neki za RTL Danas.

"Uglavnom nas uvjeravaju da se ništa ne mijenja, da je sve sigurno, da nije poskupljenje", kaže Zagrepčanka Katica Petrović.

"Ja sam jučer dobila brošuru u pošti i pitam se šta je ovo novo. Baš su bacali… I još sliku Plenkovića stavili", govori Splićanka Nada Krišto.

Brošura prevedena na romski, otisnuta na Brailleovom pismu

Tisak brošure koštao je 85 lipa po komadu i stići će u svako domaćinstvo. Prevedena je i na romski jezik, a bit će izdana i na Brailleovom pismu.

Euro je i na kotačima. Na sva pitanja građana odgovaraju edukatori i predstavnici HNB-a.

"Radi se o putujućoj izložbi koja putuje od Slavonije pa do središnje Hrvatske, pa preko Primorja i Dalmacije. Trajat će sve do prosinca", kazala je savjetnica u Hrvatskoj narodnoj banci Maja Pečenić.

Obići će 27 gradova, a mobilni timovi još sedamdesetak mjesta kako bi educirali građane.

Dva milijuna eura dala Vlada, a dva milijuna Europska komisija

Novac je potrošen na promidžbu, oglašavanje u medijima, odnose s javnošću, organizaciju pozivnog centra, istraživanja, putujuću izložbu i brošure - skoro 25 milijuna kuna ukupno. Premijer je poručio da će dva milijuna eura za kampanju dati Vlada, a dva milijuna Europska komisija.

Do uvođenja je ostalo 67 dana, a kampanja će trajati do ožujka sljedeće godine. Kad se podvuče crta - iznos cijele kampanje je jedan euro po stanovniku.