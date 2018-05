ULOVILI GIGANTSKU TUNU I POVESELILI SE: Već su podijelili meso, a onda im je stigla poruka iz Ministarstva

Naizgled lak kapitalni ulov mogao bi skupo koštati ribare iz Bibinja

U Bibinje je u utorak zalutala tuna teška 240kg. Zbog pličine u uvali Jaz tuna se nije uspijevala vratiti u duboko. Lokalni su ju ribari izboli ostima, izvadili na kopno, razrezali i podijelili meso. No ubrzo se javio Ministarstvo poljoprivrede, piše Morski.hr.

“Prikazane aktivnosti su zabranjene. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je inspekcijski nadzor nakon kojeg će se pokrenuti prekršajni postupak prema prekršiteljima u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu”, pojašnjeno je iz Ministarstva.

Deseci tisuća kuna kasne

Inspektori su danas izašli na teren i lako su našli sve osobe umiješane u ovaj prekršaj, jer su se one javno hvalile ulovom, vjerojatno ni ne sumnjajući da su u prekršaju. Naime, radi se o vrsti ribe koja je pod kvotom ulova, tojest strogim nadzorom, te je zbog toga na teren izašla i inspekcija.

Ne samo da kazne nisu zanemarive, već je moguće da je istovremeno počinjeno više prekršaja, te bi se kazne mogle i zbrajati. Članak 84. Zakona o ribarstvu navodi kazne od 20.000,00 do 50.000,00 kuna za pravnu osobu, 5.000,00 do 40.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te 5.000,00 do 30.000,00 kuna za obrtnika ili fizičku osobu.

Istraga je još u tijeku.