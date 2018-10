ULJANIKU DEBLOKIRALI RAČUN: Nakon 22 dana, račun je opet u pogonu

Uljaniku je deblokiran račun, objavilo je u srijedu to pulsko brodogradilište putem Zagrebačke burze

“Obavještavamo investicijsku javnost da je račun društva Uljanik d.d. deblokiran”, navodi se u objavi tvrtke. Račun Uljanika je blokiran 2. listopada, kada su iz te tvrtke uz objavu o blokadi izvijestili i kako su u tijeku pregovori o njegovu deblokiranju.

Uljaniku je račun bio u blokadi i u razdoblju od 29. do 30. kolovoza te od 3. do 13. rujna, kada je uslijedila deblokada i za isplatu plaća radnicima. Inače, radnici Uljanika u ponedjeljak su započeli štrajk te su treći dan u štrajku i ustrajni su u svojim zahtjevima, a to su isplata plaća i konkretan razvojni plan za opstanak brodogradnje.

Predstavnici radnika i sindikata, kako se doznaje, danas su se sastali s predstavnicima australske Scenic Grupe koja u Uljaniku gradi kruzer za polarna krstarenja.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat prijepodne je potvrdio da su jučer održani sastanci Danka Končara, čija je tvrtka Kermas energija strateški partner Uljanika, s jednim australskim naručiteljem koji bi zajedno s Končarom i državom bio partner u Uljaniku.

Na novinarki upit uoči sjednice Vlade je li točna informacija da je Končar tražio još nekog partnera da bi zajednički s državom bili partneri u Uljaniku, Horvat je kazao kako su to, s obzirom na jučerašnje sastanke, točne informacije.

Na upit može li potvrditi da li bi svaki od njih, i država, dali po 100 milijuna eura za Uljanik, Horvat je odgovorio da u ovom trenutku to ne zna. “Koliko sam čuo, ti su sastanci bili jučer kasno popodne, dobit ću informacije tijekom današnjeg dana, pa ćemo razgovarati”, odgovorio je.

Upitan tko su Kermasovi partneri, Horvat je rekao kako ima informacije da se radi o jednom od naručitelja brodova iz Australije. “O modelu u ovom trenutku ne znam ništa, probat ću dobiti konkretne informacije tijekom dana”, kazao je Horvat.

Vezano uz novi plan restrukturiranja Uljanika, kazao je da on i dalje podrazumijeva prenamjenu zemljišta.