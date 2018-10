ULJANIK I DALJE U PROBLEMIMA: ‘Vlada je osigurala dvije plaće, ne može osigurati i treću’

Ministar Horvat najavio je treći krug razgovora s mogućim partnerima te izjavio kako će do kraja tjedna donijeti odluku. Podsjetio je kako je vlada osigurala dvije plaće i kako ne može osigurati i treću

Uprava Uljanik vladi će idući tjedan poslati novi plan restrukturiranja, piše Nova TV.

Upitna rujanska plaća

“Znam da se radi na tome da se plaća osigura. Čuo sam da je nekih 50-ak posto je osigurano, ali da se i dalje traže izvori da se cijela plaća osigura”, kaže Boris Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata za Novu TV.

Uljanik je i dalje u financijskim problema, a čak je i rujanska plaća upitna. Uprava je izjavila kako ima dio za plaću, ali za punu je ipak potrebna suradnja s državom i strateškim partnerom.

“Obavit ću treći krug razgovora s mogućim partnerima i do kraja tjedna ćemo donijeti odluku”, rekao je za Novu TV ministar Darko Horvat koji je podsjetio kako je vlada osigurala dvije plaće i kako ne može treću.

Traže sastanak

Sindikati se s ministrom Horvatom žele sastati već tjednima, no bez uspjeha, stoga su s istarskim županom i pulskim gradonačelnikom tražili da ih premijer hitno primi, no ni on im ne odgovara hoće li se s njima sastati ili neće. “Traži se rješenje, brojne su bile primjedbe povjerenice na taj plan restrukturiranja. Prema tome, ima tu još mnogo otvorenih pitanja”, poručuje premijer Andrej Plenković.

Od 75 primjedbi koje je Komisija imala, najvažnija je bila kako država ne može snositi 60 posto troškova restrukturiranja brodogradilišta, već najviše pola.

Žele zadržavanje brodogradnje

“Gledajte, toliko smo tema imali u zadnje dvije godine kao naslijeđeni dugovi dolaze na dnevni red. Ovo je ozbiljno, izazovno pitanje. Nastojat ćemo učiniti sve da tu situaciju riješimo. Nije stvar optimizma, stvar je manevra koji nam je na raspolaganju”, kaže premijer, piše Nova TV.

Sindikati ne žele Danka Končara za strateškog partnera, ne žele gradnju marina i stanova već samo traže da se zadrži brodogradnja.

“Ako nas ne žele primiti, a jedino je vlada ta koja može dati odluku da li će nas zadržati i pomoći ili neće nažalost bit ćemo prisiljeni ubrzo krenuti sa sindikalnim akcijama, da li su to štrajkovi ili prosvjedi o tom potom”, poručuje Cerovac, piše Nova TV.