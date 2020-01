UKRALI IDENTITET RAVNATELJA ZAGREBAČKE KLINIKE: U njegovo ime reklamirali sumnjivi pripravak; Liječnik: ‘Za to nikada nisam čuo!’

Ovom prevarom se pokušava na razne upitne načine prodati dodatak prehrani za koji je vrlo teško pa čak i nemoguće provjeriti od kojih se supstanci sastoji

Na stranicama Zagrebačkog dijabetičkog društva objavljena je vrlo zanimljiva informacija, a povezana je s krađom identiteta Dariju Raheliću, ravnatelju Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac. Kako piše Dianovo, dr. Rahelić nije bio samo žrtva krađe identiteta nego je čak njegov stručni autoritet iskorišten na jednoj društvenoj mreži za propagiranje i reklamiranje dodataka prehrani SugaNom.

Sve u vezi SugaNoma ravnatelj Rahelić je morao demantirati pa je kazao da ništa ne radi za kompaniju koja prodaje SugaNorm te rekao da za SugaNorm nikada nije čuo. No, čini se da ovaj liječnik nije jedini jer je on bio samo kolateralna žrtva velika prijevare. O čemu se radi? Ovom prevarom se pokušava na razne upitne načine prodati dodatak prehrani za koji je vrlo teško pa čak i nemoguće provjeriti od kojih se supstanci sastoji.

MLADIĆU IZ ZAGREBA UKRALI IDENTITET, SAD MU NABIJAJU BIJESNE RAČUNE: ‘Prijavio sam, ali i dalje moram plaćati’

O čemu se radi?

Kako piše Dianovo, šokantan je broj interent stranica koje na različite načine, uz različita grafička sučelja, podržavaju prodaju SugaNorma te preusmjeravaju potencijalne kupce kroz zatvorenu digitalnu mrežu potpuno neprimjerenog reklamiranja. Međutim, SugaNorm je puno gori od uobičajenih “narodnih” pripavaka čija se “čudotvornost” i “ljekovitost” propagira bez previše relevantnog sadržaja.

Istina je da narodni pripavci ponekad proizvlaze iz tradicije, no njihovi sastojci ponekad imaju djelovanje koje može utjecati na neke od simptoma bolesti. Neki od njih čak mogu biti i ljekoviti. Ipak, SugaNorm izgleda kao proizvod dizajniran u suvremenim laboratorjima, no nalazi se na razini opskurnih eliksira koje su u prošlosti prodavali putujući prevaranti koji su sami sebe nazivali iscjeliteljima. Osobe koje uvijek čitaju što piše “na poleđini” kutije, brzo će zamijetiti kako je poprilično čudno što je teško utvrditi koje to sastojke sadržava čudotvorni lijek za dijabetes, a kad uspijete naći neke tragove informacija o sadržaju SugaNorma shvatite da postoji više varijanti priče koje su redom krajnje suspektne; prema nekima SugaNorm sadržava biljne pripravke, a prema drugima kemijske supstance koje se nalaze u suvremenim lijekovima za bolju kontrolu glikemije.

SugaNorm igra na kartu slabosti osoba s dijabetesom. Dijabetičari su natprosječno skloni kupovanju raznih dodataka prehrani, između ostalog, i zbog toga što su im doista potrebni. Cijena po kojoj se SugaNorm prodaje, uz reklamu popusta od 50 posto, i dalje je par puta viša nego cijene nekih od najučinkovitijih lijekova za dijabetes u ljekarnama koji se koriste godinama i prošli su sve faze kliničkih ispitivanja.