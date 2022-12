Profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao raspravu o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

"Kad pratim ove razgovore, doživljavam vrlo različite osjećaje, zato što je s jedne strane, rasprava o ustavnosti ili neustavnosti takvih koraka vrlo bitna za vas, ali za nas, kad nama stvarno ginu ljudi svaki trenutak na bojišnici, to se predstavlja na drugi način. To je sasvim druga relacija shvaćanja, zato razumijem sve te stvari, ali teško je to prihvatiti srcem", kazao je Kamenjecki.

Za situaciju u Ukrajini kaže da je naporna, a građane i dalje muči redukcija struje koja stvara velike probleme.

Kaže da Rusi infrastrukturu napadaju radi pada morala. “Naravno da to utječe na moral, bez daljnjega. Ali ako razumijemo da ćemo ipak zaštititi naš teritorij, naš suverenitet, onda možemo to izdržati. Samo moramo znati da sve to nije uzalud”, rekao je.

Teška situacija na bojišnici

Na pitanje ima li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij plan, rekao je da neki plan vjerojatno postoji, ali da on nije objavljen.

"Ja ne znam procjene koliko snaga, spremamo li mi neki jači kontraofenzivni potez ili tako nešto, o tome ne znam ništa. Ali što se tiče ruskih mogućnosti, stvarno postoji nekoliko procjena. Rusija ne može iskoristiti 100 posto svojih projektila, zato što moraju ostaviti dio za druge prilike. Smatra se da oko 30 posto kapaciteta tih raketa Rusija mora ostaviti iza sebe, ne smije iskoristiti. To što pokazuju sada zadnja raketiranja u srijedu, oni koriste rakete koje nemaju bojne glave, ima neka maketa bojne glave, po težini ista, ali ona ne eksplodira. Druga stvar, u zadnjim napadima je bila korištena raketa proizvedena ove godine. Znači, iskoristili su sve što je bilo na lageru i sad koriste to što je proizvedeno ove godine. Dakle, njima je kapacitet sve manji", rekao je.

"Na bojišnici je situacija teška, U Donjecku je navodno Rusija malo otišla dalje, pokušava opkoliti gradić Bahmut. Sjevernije između Harkivske i Luganske oblasti naša vojska nešto napreduje, a na ostalim dijelovima bojišnice otprilike je situacija stabilna", kazao je Kamenjecki.