Izjavom da Krim više nikada neće biti Ukrajina, hrvatski predsjednik Zoran Milanović doveo je u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine i to smatramo neprihvatljivim, napisao je na u utorak na Facebooku glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko.

"Pitam se bi li Zoran Milanović mogao postati predsjednik svoje zemlje s takvom retorikom devedesetih godina dok se Hrvatska borila da sačuva svoju državnost? Bi li njegovi glasači pristali zatvoriti oči pred okupacijom dijela svoje zemlje? Sumnjam", napisao je Nikolenko.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je jučer u Petrinji da "Krim više nikada neće biti Ukrajina", aludirajući da je međunarodna zajednica već napravila takav presedan s Kosovom. Rusija je anektirala Krim 2014. godine.

Nikolenko je u svom postu podsjetio da je "Hrvatska zbog vanjske agresije mogla izgubiti trećinu svojeg teritorija". "Ipak, zahvaljujući herojskoj borbi Hrvati su uspjeli zaštititi neovisnost svoje države". "Smatramo neprihvatljivim izjave predsjednika Hrvatske, koji je zapravo doveo u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine", naglasio je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova.

Objavu je zaključio zahvalom "Hrvatskoj vladi i hrvatskom narodu na nepokolebljivoj potpori Ukrajincima u borbi protiv ruske agresije".

A o izjavama predsjednika Milanovića bilo je riječi i u TV emisiji Putinova propagandista Vladimira Solovjova na ruskoj državnoj televiziji.

"Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske. Izrekao je veliku istinu. Možete rastrgati na komade sitnu boraniju koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo bjesomučno pridružiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokracija. Ali dobiti po njuškama od Rusije?", komentirao je Milanovićeve riječi politolog Dmitrij Evstafjev te dodao:

"Znamo da će Zapadu u Ukrajini biti nanesen strateški poraz. I čitava konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šaher-maher, će se urušiti. Tamo će pretendenti još podijeliti…"

"Orban čezne - želim, more"

"Orban već čezne: želim more", dobacio je ekonomist Mihail Hazin.

"Da. I ono je već bilo njegovo", složio se Evstafjev.

"Već je bilo, da, upravo u toj istoj Hrvatskoj", slatkorječivo je primijetio Hazin.

"Da. Već je bilo njegovo", rekao je Evstafjev.

"Sredozemno more je jako nužno", ubacio se u razgovor i treći gost.

"Sredozemno more je svima nužno! Svima redom", zaključio je Evstafjev, na što su se svi nasmijali.

"Eto, to je ideologija čopora šakala. To je Europa", dodao je na kraju ruski politolog.