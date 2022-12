Što je zajedničko Sandri Benčić i Željku Sačiću? U čemu se slažu Možemo i Suverenisti? SDP, Most i Domovinski pokret? Koja je to tema u Hrvatskoj ujedinila ljute neprijatelje, lijeve i desne, one koji se ni u čemu nikada ne slažu? Znate što? To da su protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Ili su jednostavno samo protiv Andreja Plenkovića i HDZ-a, čiji će se prijedlog u petak naći u Saboru.

Neki tumače da su se mnogi jednostavno odlučili prikloniti stavovima predsjednika Republike. A tako neki tumače i podatak koji je pokazalo RTL-ovo istraživanje prema kojem se i 60 posto Hrvata protivi obuci Ukrajinaca.

"Treba sudjelovati u onim aktivnostima u kojima se ne izlažemo pretjeranom vojnom riziku jer nemamo", govori Sandra Benčić saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka.

"Tko zna kad će neki ludi Rus nešto napraviti ili njegov saveznik još luđi da neko zlo Hrvatima napravi, mi to ne smijemo dozvoliti", kazao je Željko Sačić saborski zastupnik, Hrvatski suverenisti.

"Ne mi smo na pravoj strani povijesti i na pravoj strani Ustava", govori Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk i dodaje kako je većina javnosti protiv.

Protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj je gotovo 60 posto građana

A o čemu se ustvari radi, SDP, Možemo, MOST Suverenisti i Domovinski pokret su protiv odluke Vlade o obuci, HDZ i ostali su za, treba im 101 ruka, a možda će ju i imati jer će dio domovinskog pokreta biti za. "Ja sam bio uvjeren da vladajući neće skupiti 101 ruku, ali sam se prevario", govori saborski zastupnik MOST-a Nikola Grmoja.

Palac gore za obuku Ukrajinaca digle su zemlje Baltika, Estonija, Latvija, Litva, jednako tako i Poljska, Češka i Slovačka su spremne izložiti se tom strašnom riziku, iako se često prenosi da je samo Mađarska protiv, to nije točno, ni Austrija ni Slovenija neće obučavati Ukrajince na svome tlu. Paralelno spomenimo da će ih Nijemci primiti 5000, Francuzi već jesu 2000, Britanci 10 000.

"Plenković si priprema teren da u svakom slučaju izađe kao pobjednik, ako prođe glasovanje, apsolutno je pobjednik, a ako ne prođe mi smo na strani pravde", kazao je komunikacijski stručnjak Krešimir Macan.